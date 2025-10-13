VIDEO: Dalílah responde si Eugenio Derbez le fue infiel con Alessandra

Dalílah Polanco rompió el silencio sobre su pasado con Eugenio Derbez. La actriz se refirió a una supuesta infidelidad y dejó clara su postura sobre los rumores.

Dalílah Polanco decidió hablar sobre uno de los temas que más le preguntan en entrevistas: su relación pasada con Eugenio Derbez y sobre todo ahora que durante su participación en La Casa de los Famosos contó que una expareja le había sido infiel, por lo que internautas aseguraron se trataba del actor.

A pesar de que su historia con Derbez ha sido parte del interés público, dejó claro que ya no quiere que ese capítulo defina quién es como artista ni como persona.

Dalílah Polanco habla de supuesta infidelidad de Eugenio Derbez

Lejos de buscar revivir viejos temas, Dalílah Polanco contó cómo ha sido para ella seguir enfrentando cuestionamientos sobre su expareja y aclaró que si la pareja que le fue infiel es Eugenio Derbez.

«Yo nunca dije nombres, si ustedes quieren hacer lazos háganlos… cada quien tenemos una historia. Hay gente que conoce un poco de nuestra historia, cada quien va amarrar los lazos que quiera amarrar. Yo contesté una pregunta que se me hizo de manera honesta, porque si algo creo que hice allá dentro, que se vengan a atar cabos a cabo ya no es mi responsabilidad», mencionó.

La actriz subrayó que su prioridad está en elegir proyectos que sean un reto y la ayuden a crecer profesionalmente.

¿Por qué relacionan a Eugenio Derbez en supuesta infidelidad?

Hace unas semanas, Dalílah Polanco les contó a sus compañeros del reality show que una de sus exparejas le había sido infiel y que aunque ya tenía sospechas, lo descubrió gracias a la potada de una revista.

La famosa detalló que en dichas fotos se veía a su pareja de ese momento con una mujer que usaba una gorra.

Tras las declaraciones de Dalílah Polanco, una revista de espectáculos volvió a publicar las supuestas fotos que demostraban la supuesta infidelidad de la pareja de la actriz. En las imágenes se ve a Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, quien lleva puesta una gorra.

Días después, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el tema y aseguró que no había nada que aclarar, ya que la relación con Dalílah Polanco había terminado hace varios años.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR