VIDEO: Documental de Juan Gabriel revela críticas a su concierto en Bellas Artes

Dentro de poco se estrenará el documental de Juan Gabriel, en donde veremos algunos de los momentos de la vida del cantante.

Juan Gabriel dentro de poco tendrá un documental que llevará por título “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, el cual se estrenará en Netflix y el cual contará con material inédito de ‘El Divo de Juárez’.

Aunque ya se habían revelado unos adelantos sobre el documental del cantante, por fin Netflix ha revelado el tráiler en donde se revelan más detalles de lo que veremos en esta producción.

Las críticas a Juan Gabriel por el concierto en Bellas Artes

Sin duda un momento que marcó la vida de Juan Gabriel fue la primera vez que se presentó en Bellas Artes.

Este momento es parte de la cultura popular mexicana y aunque hoy es muy aclamado, en aquel momento cuando se anunció que Juan Gabriel realizaría un concierto en este recinto recibió muchas críticas.

En el documental, se abordará cuando Juan Gabriel siempre quiso presentarse en Bellas Artes y cómo tras anunciar que el cantante daría un show, recibió duras críticas.

“Tenía claro a dónde quería llegar: Bellas Artes. Hubo muchas resistencias, unas críticas y le sacaron mucho jugo a los medios amarillistas. No eran solamente las críticas de afuera, dentro no se quería, como si yo tuviera rabia. La cultura popular tenía su lugar y este era el lugar de la alta cultura”, se escuha decir en el documental.

A pesar de esto, el concierto, que se realizó en 1990, fue un completo éxito y tan solo hace unos meses fue proyectado en la Cineteca Nacional y logró reunir a cientos de personas que abarrotaron al cineteca.

¿Cuándo se estrenará el documental de Juan Gabriel?

Netflix anunció que el estreno del documental de Juan Gabriel será el 30 de octubre y que constará de cuatro episodios que abordarán su vida desde diferentes ángulos.

Los cuatro capítulos se estrenarán por completo y al mismo tiempo el día de su estreno.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR