VIDEO: Hombre se lanza al agua para salvar a su hija y nietas de las inundaciones en Poza Rica

El momento fue grabado por otra de las hijas del valiente señor que hizo todo por poner a salvo a sus familiares en Veracruz

Las intensas lluvias registradas en varias partes del país entre el 6 y el 9 de octubre dejaron graves inundaciones en estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con las cifras más recientes dadas a conocer por el Gobierno de México, se tiene un saldo 64 personas fallecidas y 74 sin localizar. Además, se estima que alrededor de 100 mil viviendas resultaron afectadas, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes.

Sin embargo, esta situación sacó a la luz a diversos héroes sin capa que durante las inundaciones, no dudaron en ayudar tanto a personas como animales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, tal es el caso de un hombre se lanzó al agua para rescatar a su hija y nietas, quienes estaban en su casa sin poder salir.

Estos hechos ocurrieron en Poza Rica, Veracruz, y fueron grabados por otra de las hijas del valiente señor que hizo todo por poner a salvo a sus familiares en medio de la destrucción que causaron las lluvias tanto en viviendas y establecimientos.

Debido a que había gente en lanchas que brindaba ayuda de manera voluntaria, él decidió ir a pedir ayuda para poner a salvo a su familia.

Comparte video de su padre quien se lanzó a inundación para rescatar a su familia

En la cuenta de Tik Tok ladelostenis, una joven compartió el video de su padre, quien valientemente nadó en una inundación en Poza Rica, para llegar hasta donde se encontraba su hermana y sus sobrinas. El agua cubría al hombre hasta el cuello, pero eso no lo detuvo para ir por ellas.

El clip fue compartido hace dos días y fue acompañado por la siguiente leyenda: «Gracias a dios toda mi familia está a salvo los rescataron de tan horrible desastre en poza rica Ver Eres un héroe pa». Al momento de esta publicación cuenta con más de 151 mil me gusta y más de 2,600 comentarios.

Además causó decenas de reacciones entre los internautas, quienes reconocieron el amor y la valentía que demostró el señor en todo momento.

«Hay cosas que no se olvidan y ver a mi papá Víctor (abuelo) nadando hasta nuestra casa en plena inundación es una de ellas. No lo hizo por mostrarse, lo hizo por amor», escribió la usuaria Vic_git.

Además, otros internautas comentaron: «tu jefe es de oro puro, de ese que no se opaca», «el Lic Barragán muy apreciado en Papantla un hombre integro con altos valores!! nos atendió maravillosamente te en el registro Civil y no solo a mi a todo mundo. bendiciones para el» y «Sentí un nudo en la garganta».

Asimismo, otra usuaria compartió el siguiente mensaje: «el de la lancha es mi tío, el vive en cazones y se fue en su lanchita a sacar a una chica conocida de su familia, pero él no solo saco a la chica, decidió sacar más gente, Dios lo bendiga y me lo cuide para que pueda seguir ayudando».

El héroe sin capa es el señor Víctor Barragán, de acuerdo con varios usuarios de Tik Tok, lo conocen de un Registro Civil, y aseguran que es una gran persona.

