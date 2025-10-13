VIDEO: Portero de Bélgica intentó atrapar una rata en pleno partido

En una chusca escena, un roedor atravesó el campo frente a los pies del portero de Bélgica durante el partido contra Gales por las eliminatorias

Bélgica logró desbancar a Macedonia del primer lugar del grupo eliminatorio que comparten y ha dado un paso gigante en su odisea de llegar al Mundial de 2026. Vencieron en el Cardiff City Stadium 4-2 a Galés y con eso volvieron a imponer su orden en el sector.

El partido, sin embargo se detuvo algunos momentos por un hecho curioso, una rata apareció en el campo y el portero de Bélgica, Thibaut Courtois intento detenderla, aunque se le escapó.

La imagen surrealista no lo es tanto, si se tiene en cuenta que los viejos estadios en el Reino Unido están construido cerca de aserraderos, vías del ferrocarril o puertos y eso con el cambio de clima, produce que los roedores salgan en cualquier instante.

Thibaut Courtois can’t even catch a rat pic.twitter.com/MdZTdTuH9L — Joshua Watson (@josh_wats09123) October 13, 2025

La rata cruzó el campo cuando el balón estaba en el área de Gales, por lo que pasó frente al portero Thibaut Courtois quien sin sobresaltarse la trató de atrapar, pero el roedor fue más rápido. Courtois regresó a la Selección de Bélgica con el técnico Rudi García quien le dio la preferencia después de que el anterior técnico Domenico Tedesco, no lo quisiera.

DE RATAS Y ROEDORES

No es la primera vez que el nombre de Thibaut Courtois tiene que ver con ratas y roedores. Esta vez en el juego eliminatorio fue una anécdota chusca, pero hubo otra que no lo fue tanto.

En el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano hay una placa con su nombre que en un derbi ante el Real Madrid fue ensuciada con latas de cerveza y dejaron ratas de peluche sobre ella.

Courtois fue arquero de Los Colchoneros entre 2011 y 2014, pero después emigró al vecino de enfrente el Real Madrid con los que dijo sentirse muy bien y estar «en el lado ganador de la historia». Eso fue el detonante del odio de los aficionados del Atlético que ensuciaron su placa otorgada a aquellos jugadores que lograron el centenar de partidos.

A Thibaut le dejaron ratas de peluche y en aquel partido le mostraron una manta con su apellido y el insulto de rata.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR