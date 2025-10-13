VIDEO: Turista cae a canal en Venecia por seguir Google Maps

Una turista cayó a un canal en Venecia tras seguir las indicaciones de Google Maps, una ciudad donde el GPS suele fallar.

Existen numerosas razones para dejar de confiar ciegamente en la tecnología, y para muestra, la desafortunada experiencia que vivió una turista polaca, cuando experimentó una “aventura acuática” involuntaria en Venecia gracias a Google Maps.

En un video que ya se ha vuelto viral en Instagram, la joven Wiktoria Guzenda compartió el momento exacto en que terminó bañándose en uno de los famosos canales de la ciudad italiana, mientras seguía obedientemente las instrucciones del GPS.

“Cuando Google Maps dice ‘sigue recto’, pero estás en Venecia”, escribió con humor en la descripción del clip.

En el video se le ve bajando unas escaleras típicas venecianas, hablando por teléfono como cualquier turista relajad, hasta que de pronto, el “siguiente paso” la lleva directo al agua.

El accidente terminó con algunos raspones en la pierna, pero también con cientos de comentarios, burlas y teorías de lo que realmente ocurrió, algunos usuarios no dudaron en señalar que quizás la culpa no fue del mapa, sino de no mirar por dónde iba:

“¿Qué pensaba que iba a pasar bajando las escaleras de piedra hacia el agua?”,

“Quizás deberías dejar de seguir ciegamente el GPS y usar tu cerebro”,

“Entraste en esto simplemente por casualidad”, bromearon varios internautas.

Otros, sin embargo, defendieron la teoría del «error tecnológico», y no es tan descabellada como parece.

¿Google Maps y Venecia? Mala combinación

Esta es la primera vez que un viajero termina empapado en la ciudad flotante por culpa de Google Maps, de hecho, hay decenas de anécdotas similares en redes sociales y foros de viaje.

Porque navegar Venecia con una app diseñada para autos, avenidas y esquinas semaforizadas es como tratar de usar Waze en una montaña rusa y simplemente no funciona bien.

Venecia no utiliza direcciones como “Calle 3, número 245”, sino un sistema laberíntico de sestieri (distritos), con una numeración secuencial que puede brincar de un edificio a otro sin lógica aparente.

A eso se le suman callejones sin salida que terminan directo en el agua, puentes que no son detectados por la app y pasajes tan angostos que se confunden con caminos transitables, y niveles de agua variables, que hacen intransitables algunas rutas.

Según el sitio Tour Leader Venice, es común que Google Maps le indique a los turistas “girar a la derecha” justo donde solo hay un canal y ningún puente a la vista.

La moraleja de esta historia, además de que no es buena idea hablar por teléfono mientras bajas escaleras junto al agua, es clara, en Venecia, lo mejor es llevar una guía turística de verdad, un mapa físico o, al menos, usar una app especializada en navegación dentro de la ciudad.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR