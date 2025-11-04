Desde el Congreso, Carmen Lilia Canturosas marca un nuevo capítulo del liderazgo femenino en Tamaulipas

Carmen Lilia Canturosas Villarreal se integra la colectiva 50+1, asumió un rol clave en la red nacional de mujeres líderes, fortaleciendo su presencia política y de género de la entidad

En un acto que congregó a figuras del poder Ejecutivo, Legislativo y liderazgos femeninos de toda la entidad, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tomó protesta como integrante de la Comisión de Participación Política y Liderazgos Femeninos del Capítulo Tamaulipas de la Colectiva 50+1, red nacional dedicada a impulsar la participación de las mujeres en la vida pública y promover la igualdad sustantiva.

En el evento, celebrado en la sede del Congreso del Estado, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas habló en representación de las líderes mujeres que integran las diferentes comisiones, destacando su papel como una de las voces femeninas con más peso político en la entidad.

Ahí, la presidenta municipal comentó que la agenda del colectivo 50+1 cimentará la visión y misión de acciones estratégicas medibles y además honrará la igualdad sustantiva para cada mujer y niña de Tamaulipas.

”Nuestra visión es clara: impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, reducir las brechas de desigualdad y, lo más importante, acompañar y apoyar a nuestras hermanas en situación de vulnerabilidad. El camino hacia la igualdad sustantiva exige valor, persistencia y una profunda sonoridad”, destacó la alcaldesa en su mensaje.

En este evento la presidenta municipal dio un mensaje de empoderamiento y de unidad entre las lideresas tamaulipecas, destacó que la política con perspectiva de género es una obligación, que en Nuevo Laredo se ha demostrado que la visión de una mujer puede transformar una ciudad y llevarla al siguiente nivel.

La alcaldesa vinculó este hecho al momento político nacional, reconociendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, como una inspiración para consolidar una nueva etapa de inclusión y paridad en el país.

Además, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por mantener un gabinete paritario, al reforzar una estrategia política de articulación entre niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

”Hoy al sellar ese compromiso, refrendamos nuestra promesa de trabajar sin descanso. Buscaremos, incansablemente, ese punto de encuentro y de coyuntura entre las mujeres de la política, la academia, el activismo y la sociedad civil, para forjar un estado que garantice el respeto a los derechos de las mujeres, libres de todo tipo de violencia y lleno de mejores oportunidades para todas”, señaló.

La incorporación de Carmen Lilia Canturosas a esta comisión, considerada una de las más estratégicas dentro de la Colectiva 50+1, la define como una figura clave en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género en Tamaulipas.

En su intervención, Canturosas Villarreal también trazó una línea histórica que conectó los liderazgos femeninos actuales con el legado de mujeres tamaulipecas pioneras como Amalia González Caballero de Castillo Ledón, primera embajadora de México; Martha Chávez Padrón, una de las primeras senadoras, y María del Carmen Bolado del Real, primera legisladora estatal.

El encuentro reunió a representantes de los tres poderes del estado, entre ellas la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno; y el subsecretario Jorge Luis Beas, en representación del gobernador.

En dicho evento participaron Andrea García García, presidenta del Capítulo Tamaulipas de la Colectiva 50+1, y Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.

La Colectiva 50+1, creada en 2018 y presente en las 32 entidades del país, ha sido una plataforma crucial para promover reformas en favor de la igualdad y acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. En Tamaulipas, su capítulo estatal impulsa una agenda de participación y liderazgo que busca trascender los límites partidistas.

La participación de Canturosas Villarreal, junto con otras alcaldesas como Mónica Zacil Villarreal Anaya de Tampico, refuerza la tendencia de mujeres en cargos municipales que comienzan a proyectar liderazgos en el Estado.

El Congreso del Estado, actualmente integrado por 50% mujeres y 50% hombres, sirvió como escenario simbólico para este encuentro, en el que la paridad no sólo se celebra, sino que se ejerce.

POR STAFF