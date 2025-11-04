Destinan 2 mil 200 millones de pesos en créditos Fonacot para trabajadores de Tamaulipas

Estos créditos, financiados por Afores e instituciones financieras, permiten a los trabajadores obtener préstamos de hasta cuatro veces su salario, con tasas de interés que van del 8.9 al 17 por ciento

TAMPICO, TAM.- Durante 2025, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) destinó 2 mil 200 millones de pesos para 53 mil créditos en beneficio de empleados de empresas afiliadas en Tamaulipas, informó el director estatal, Óscar Cortés Salazar.

El funcionario explicó que estos créditos, financiados por Afores e instituciones financieras, permiten a los trabajadores obtener préstamos de hasta cuatro veces su salario, con tasas de interés que van del 8.9 al 17 por ciento. Para acceder a éstos, la empresa debe estar afiliada al Instituto y el trabajador debe realizar su solicitud en línea, subir la documentación requerida, agendar una cita para su validación y, de ser aprobada, el pago se descuenta directamente vía nómina.

“En Tamaulipas tenemos alrededor de 2 mil 200 millones de pesos para este año, con una meta de 53 mil créditos. El empresario tiene la obligación de retener el pago del salario del trabajador y reportarlo al Fonacot”

Expresó que el descuento máximo que puede aplicarse al salario del trabajador no debe exceder el 20% y que los créditos se otorgan de acuerdo con la capacidad de pago de cada solicitante, con plazos que van de seis a treinta meses.

“Se analiza cuánto está endeudado el trabajador, porque si no ha pagado un crédito anterior tampoco se puede otorgar uno nuevo”,

El director estatal dijo que la cartera vencida se mantiene por debajo del 8% tanto a nivel nacional como en Tamaulipas, lo que refleja un manejo responsable del financiamiento.

Finalmente, invitó a los interesados a consultar la página oficial del Fonacot para obtener información sobre requisitos, trámites y beneficios.

Por Cynthia Gallardo

La Razón