Dialoga la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo con rectores destacados del país

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República dialogó con los rectores más destacados de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, siendo uno de ellos el Dr. Jesús Ricardo Ramos Sánchez, Rector de la Universidad Politécnica de Altamira.

La elección de los participantes se determinó a través de logros académicos, administrativos y de incremento de la matrícula, cumpliendo con esos tres aspectos la UPALT.

En la reunión la presidenta, escuchó de viva voz de los titulares de las Instituciones de educación superior los casos de éxito y les exhortó a redoblar el paso para que nadie pierda el derecho constitucional a la educación, en la reunión estuvieron el Secretario de Educación, Mtro. Mario Delgado, el Subsecretario de educación superior, Dr. Ricardo Villanueva y la Directora General de la Universidades, la Mtra. Marlenne Mendoza.

Por su parte, el Rector, Dr. Jesús Ricardo Ramos señaló: «La notoriedad de nuestra institución es gracias al apoyo firme de

nuestro Gobernador, el Dr. Américo Villarreal quien nos dotó de las condiciones propicias para ser considerados en esta plática con nuestra presidenta, en mi memoria no existe precedente de un acto de esta naturaleza, jamás se había convocado a un rector para dialogar con nuestra presidenta, en mis más 15 años en el subsistema no hay registro de ello, por lo que es histórico”.

Ramos concluyó que la UPALT tiene el 96% de los alumnos becados, el 50% de ellos con beca de “Jóvenes Construyendo escribiendo el futuro”, cuentan con 9 profesores en el sistema nacional de investigadores que equivale al 50% de los profesores de cada carrera, incremento de matrícula en un 296%, para 2026 la institución festejará su XX aniversario y entre las actividades está contemplada la apertura de posgrados, especialidades y una carrera.

Estos logros le han valido ser a la UPALT una de las 50 instituciones elegidas para dialogar con la presidenta de un total de 191, la estrategia del gobierno federal y estatal es invertir en instituciones que estén brindado resultados y estén cerca de la necesidad de los estudiantes.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN