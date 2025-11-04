Ejecutivo nacido en Tamaulipas será el nuevo líder de Coca-Cola México

Un profesional originario de González, Tamaulipas, fue designado como nuevo director de Coca-Cola México

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Formado en instituciones educativas de la zona sur de Tamaulipas, Louis Balat asumirá la dirección de una de las compañías de consumo más influyentes del país.

Un profesional originario de González, Tamaulipas, fue designado como nuevo director de Coca-Cola México, marcando un hito para el talento empresarial de la entidad. Con esta decisión, la compañía refuerza su estrategia de liderazgo en el mercado nacional y apuesta por perfiles con visión regional y formación sólida.

El nuevo directivo cursó hasta tercero de secundaria en el Colegio Anglo Mexicano de Tampico y posteriormente estudió el bachillerato y la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, campus Tampico.

Su trayectoria académica y profesional lo posiciona como uno de los ejecutivos tamaulipecos más destacados en el sector corporativo. Se prevé que su gestión impulse proyectos de innovación, sostenibilidad y expansión en el mercado mexicano.

