«En México quieres hacer las cosas bien y te matan»: Luisito Comunica reacciona tras el asesinato de Carlos Manzo

El reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha conmocionado al país y generado una ola de reacciones en redes sociales. Figuras públicas y creadores de contenido como Yulay y Farid Dieck han manifestado su indignación ante la creciente violencia en México.
Entre ellos, Luisito Comunica también decidió alzar la voz. A través de sus historias de Instagram el youtuber expresó su tristeza y frustración por el crimen y por la realidad que vive el país.
Luisito confesó que usualmente evita abordar temas de violencia o política debido a las consecuencias que suelen seguir a sus comentarios.
“Cada vez que hablo de esto, empiezan campañas de desprestigio terribles en mi contra. Todo se politiza y me acusan de cosas espantosas”, explicó antes de compartir su reflexión.
“Qué lamentable lo que pasó con el alcalde de Michoacán. Quería hacer las cosas bien y lo mataron. En México, si intentas actuar con honestidad, te quitan la vida. Es muy triste… Al final, los que mandan son los malos”, expresó el influencer, concluyendo con un mensaje cargado de dolor: “Me dueles, México. Me dueles un chingo”.
El mensaje estuvo acompañado de una captura de pantalla de una conversación donde alguien señalaba:
“Algo normal ya en México”. Luisito respondió: “Lo normal. Lo de todos los días. Ya nadie se sorprende”, agregando varios emojis de corazones rotos.
