Fortalecen coordinación para avanzar en el Plan Integral Hidrosanitario del sur de Tamaulipas

Durante la reunión se presentaron los avances en la atención a los socavones detectados en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero

Tampico, Tam.– Con el propósito de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria en la zona conurbada, autoridades estatales y municipales sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento al Plan Integral Hidrosanitario del sur de Tamaulipas.

El encuentro fue encabezado por el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, y contó con la participación de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; y el gerente general de COMAPA SUR, Francisco José González Casanova.

Durante la reunión se presentaron los avances en la atención a los socavones detectados en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero, problemática derivada de las condiciones naturales del subsuelo y la presencia de cuerpos de agua como los ríos Tamesí y Pánuco, además de las lagunas regionales y la cercanía con el mar.

De acuerdo con el informe técnico, en lo que va de 2025 se han identificado 231 hundimientos, de los cuales 135 ya han sido atendidos mediante la sustitución de tramos completos de tubería y la rehabilitación de infraestructura sanitaria.

El titular de Recursos Hidráulicos destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y COMAPA SUR refleja el compromiso de atender con responsabilidad una situación que impacta directamente en la calidad de vida de las familias del sur de Tamaulipas.

Por su parte, los alcaldes de Tampico y Ciudad Madero reafirmaron su disposición de continuar trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el organismo operador, con el objetivo de consolidar soluciones duraderas y sostenibles que garanticen un servicio eficiente y seguro para la población.

POR MARIO PRIETO