Frente Frío 13: Cuándo llega a México y cuánto durará

Aunque México aún se encuentra en temporada de huracanes 2025, poco a poco las condiciones climáticas se van tornando más invernales

Aunque México aún se encuentra en temporada de huracanes 2025, poco a poco las condiciones climáticas se van tornando más invernales. Noviembre inició con los efectos del Frente Frío 12 y ya hay fecha para que inicie el nuevo sistema frontal en México, además de la duración de éste.

Desde este martes 4 y hasta el viernes 7 de noviembre las temperaturas se irán tornando más cálidas, sobre todo en las tardes. Si bien las mañanas y noches serán frías, poco a poco el calor irá dominando al Valle de México, pues los efectos del Frente Frío y su masa de aire polar disminuirán.

Desde el 15 de septiembre, los frentes fríos han llegado como parte de la temporada otoño-invierno en México. Estos fenómenos son «el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte», señala el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los frentes fríos suelen provocar:

Lluvias

Vientos y rachas fuertes

Bajas Temperaturas

Nieve y aguanieve

En este marco, es que el meteorológo José Martín Cortés prevé que el siguiente Frente Frío, el 13, dure 3 días:

Domingo 9 de noviembre

Lunes 10 de noviembre

Martes 11 de noviembre

Y tenga efectos como bajas temperaturas en las regiones de:

Norte: Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamualipas

Centro: CDMX, Edomex, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala

Oriente: Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa

