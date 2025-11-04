Gobierno Federal presenta Plan Michoacán tras asesinato del alcalde de Uruapan

El anuncio, realizado en Palacio Nacional, ocurre en medio de la indignación por el homicidio del alcalde, hecho que autoridades federales calificaron como “cobarde”

CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral de seguridad y desarrollo que será aplicada en la entidad tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El anuncio, realizado en Palacio Nacional, ocurre en medio de la indignación por el homicidio del alcalde, hecho que autoridades federales calificaron como “cobarde” y que mantiene bajo tensión a la región.

El plan contempla el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales y estatales, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto en Michoacán y la instalación de una Oficina de la Presidencia en Uruapan para coordinar acciones de seguridad e interlocución con autoridades locales.

Además, se realizarán mesas de seguridad quincenales con el Gabinete federal, se establecerá un sistema de alerta para alcaldes y se reforzarán mecanismos de denuncia anónima para víctimas de extorsión.

La estrategia incluye también políticas de desarrollo social, programas educativos, centros comunitarios de deporte y cultura, apoyo a jornaleros agrícolas y becas para estudiantes, bajo el principio de combinar seguridad con justicia social.

Durante la semana, miembros del Gabinete federal sostendrán reuniones con comunidades, autoridades tradicionales, iglesias, víctimas y sectores productivos de Michoacán para complementar la estrategia, que será presentada formalmente en los próximos días.

“Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco”, afirmó la presidenta, al asegurar que el objetivo es recuperar la tranquilidad en la región con una intervención coordinada entre gobierno federal, autoridades estatales y municipios.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido días atrás en Uruapan, encendió alertas en la entidad, donde autoridades buscan prevenir nuevas agresiones contra funcionarios municipales.

POR. STAFF