Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rendirá protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

Grecia Quiroz rendirá protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan tras la ausencia definitiva de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, rendirá protesta este miércoles como alcaldesa sustituta, en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para las 14:30 horas.

De acuerdo con la orden del día, la sesión tendrá como único punto la lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que designa a la nueva edil, cerrando con la toma de protesta correspondiente.

Durante la tarde de este martes, el Congreso del Estado recibió la notificación oficial de la ausencia definitiva de Carlos Manzo, documento que fue turnado directamente a la Comisión de Gobernación, dando paso al procedimiento de sustitución.

Reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum

Horas antes de la sesión, Grecia Quiroz viajó a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien dialogó sobre la situación actual en Uruapan y el Plan Michoacán de Paz y Justicia, anunciado recientemente por el Gobierno Federal.

Quiroz arribó a Palacio Nacional alrededor de las 14:01 horas, ingresando por la calle Correo Mayor bajo un operativo de seguridad de la Guardia Nacional. La presidenta Sheinbaum había llegado minutos antes, proveniente de un acto protocolario en la Secretaría de Educación Pública con rectores de universidades.

La mandataria federal sostuvo durante sus conferencias de prensa del lunes y martes que conversó directamente con Grecia Quiroz para reiterar su compromiso de que no habrá impunidad en el caso del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado en la plaza principal de Uruapan.

Asesinato del alcalde Carlos Manzo

El edil Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del sábado por un presunto integrante de un grupo delictivo, hecho que generó una profunda condena social y política.

En respuesta, las autoridades federales y estatales implementaron operativos de seguridad y coordinación interinstitucional para garantizar la estabilidad en el municipio.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR