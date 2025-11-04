Hallan en Guanajuato a mujer desaparecida en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- El caso de desaparición de una embarazada en Tamaulipas tuvo un desenlace trágico y desconcertante: sus restos fueron localizados en el estado de Guanajuato, a 586 kilómetros de distancia de su domicilio, abriendo una intriga tras su desaparición.

Sandy Lucero Cepeda Caballero, de 32 años, fue reportada como desaparecida el 6 de julio después de salir de su casa en Jiménez, Tamaulipas, para abrir su tienda de abarrotes que tiene cerca de la plaza principal de dicho municipio.

Con nueve meses de embarazo y a punto de dar a luz, su ausencia inmediatamente generó alarma, agravada porque no llevaba documentación ni ropa adicional que advirtiera alguna intención.

Conocidos de la comerciante confirmaron que su cuerpo y el producto fueron encontrados en un camino rural de Guanajuato y su identidad se confirmó después de una serie de trabajos de antropología forense.

El hallazgo tan lejos de su entorno ha sorprendido a la comunidad.

“Posiblemente la tengamos el jueves, donde rendiremos un homenaje a nuestra amiga”, declaró una allegada.

La Fiscalía de Tamaulipas no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

