Lo asaltan y hieren en el 17 Guerrero

Fue interceptado por dos desconocidos que lo comenzaron a golpear sin mediar palabra y le arrebataron el celular

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con una herida en el brazo izquierdo resultó un jovencito luego de ser atacado por dos sujetos que lo despojaron de su teléfono celular.

Estos hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la mañana en el cruce del 17 Guerrero, lugar a donde se trasladaron los paramédicos de la Cruz Roja para atender a un muchacho que ronda los 25 años de edad.

Presentaba una herida en el brazo izquierdo y un fuerte dolor en la pierna, ya que recibió un duro golpe justo donde hace tiempo sufrió una fractura.

Producto de estas lesiones, fue necesario trasladarlo a la sala de emergencias de un hospital para que fuera suturado y sometido a radiografías.

Cuando aún era valorado en el sitio, el joven platicó que caminaba sobre la avenida Francisco I. Madero (17) cuando de pronto fue abordado por dos sujetos que lo comenzaron a golpear sin mediar palabra.

Agregó que uno de ellos sacó un cuchillo con el cual le asestó una herida en la extremidad.

Una vez que lograron arrebatarle el celular, los desconocidos se dieron a la fuga, mientras que algunos testigos se dieron a la tarea de llamar al 911.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón