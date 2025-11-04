Lupita Jones defiende a Fátima Bosch tras ser insultada

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, insultó a la mexicana de 25 años lo que ha desatado muestras de apoyo de distintas personalidades

La representante mexicana, Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo México 2025 y se prepara para participar en la edición internacional del certamen que se celebrará en Tailandia, se convirtió en la protagonista de una polémica que está causando indignación en el mundo de los concursos de belleza.

Durante una actividad de protocolo del certamen en su país sede (Tailandia), en un evento donde estaban presentes alrededor de 130 concursantes, se suscitó un altercado que comenzó cuando Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en dicho país, confrontó a la mexicana reprochándole que no estaba cumpliendo con una solicitud de publicar contenido para promocionar al país anfitrión.

Esto desató un brve intercambio de palabras que fue grabado en video. En el clip se le escucha decir: «Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?» y luego, tras una respuesta de Bosch, lo que siguió fue su argumento de que ella estaba bajo la dirección nacional de México, para después llamarla «idiota» o «tonta» («dumb») ante las demás candidatas.

Ante el tono agresivo se solicitó la presencia del personal de seguridad para que Bosch y otras participantes abandonaran la sala, lo que provocó un malestar general entre las delegadas. La organización de Miss Universo, mediante un comunicado, informó que se enviará una delegación de alto nivel con el nuevo director ejecutivo, Mario Búcaro, a Tailandia para reforzar la supervisión pero todo continuará según lo previsto.

Lupita Jones se posiciona a favor de Fátima Bosch luego de que fue insultada

Como era de esperarse, distintas figuras del medio se pronunciaron a favor de Bosch y una de las más importantes fue la mismísima Lupita Jones, quien a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado en el que resaltó la valentía de la mexicana y la importancia de mantener la dignidad por encima de cualquier título o reconocimiento.

En su publicación de Instagram, la exreina de belleza recordó que los certámenes han cambiado profundamente y que hoy deben reflejar la realidad de las mujeres contemporáneas. La mexicana enfatizó que los certámenes ya no pueden imponer una visión limitada sobre cómo deben comportarse o verse las participantes, sino que deben adaptarse a los valores, luchas y aspiraciones de las mujeres actuales.

No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad, escribió Lupita Jones.

Lupita Jones también se refirió a las denuncias que Bosch hizo públicas tras ser temporalmente apartada del evento en Tailandia, donde expuso presuntos comportamientos inadecuados dentro de la organización. Sin mencionar nombres, Jones apuntó que el valor de una mujer se demuestra precisamente cuando decide no callar frente a las injusticias.

De la misma forma, la exMiss Universo destacó que más allá del brillo de las coronas y las pasarelas, los concursos deben entender que las candidatas no son objetos de exhibición, sino voceras de causas sociales, culturales y humanitarias. En este sentido, celebró la decisión de Bosch de mantenerse en la competencia con la cabeza en alto pese al maltrato recibido.

Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza, dijo.

@enlacenoreste 🔥 Tensión en Miss Universe 2025: México en el centro de la controversia 🇲🇽✨ Durante la ceremonia de bienvenida en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés del certamen, confrontó públicamente a Fátima Bosch, Miss México, cuestionándola frente a cámaras por no asistir a un evento previo. La escena incomodó a las participantes y provocó que varias concursantes abandonaran el lugar en solidaridad con México, mientras Fátima salía visiblemente afectada. El incidente se volvió viral en redes bajo los hashtags #StandWithMexico y JusticeForFatima, donde miles de usuarios exigieron respeto para la representante mexicana. Ante la polémica, la organización Miss Universe emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el respeto y la inclusión, aunque sin mencionar directamente a Nawat ni al equipo mexicano. Ahora, mientras la final se acerca en Bangkok, el mundo observa con atención lo que muchos ya califican como uno de los momentos más tensos en la historia reciente del certamen. #MissUniverse #México #FátimaBosch ♬ sonido original – Enlace Noreste

Finalmente, Jones citó las propias palabras de Bosch, afirmando que: «Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz ‘no importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte’. Estas plataformas están para impulsar y fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO