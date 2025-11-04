Madres entregan a sus hijos a la Policía al descubrir que asaltaron a una mujer en Paraguay

Los cuatro hampones vinculados a este robo ocurrido en la capital paraguaya son menores de edad

Un grupo de cuatro adolescentes cometieron un asalto en la capital paraguaya el pasado sábado 1 de noviembre y aunque la policía logró capturar a dos de los menores otro par fue entregado a las autoridades por sus propias madres tras descubrir que participaron en el atraco, por lo que, como era de esperarse, el caso ya le está dando la vuelta al mundo y ha originado todo tipo de reacciones al respecto.

De acuerdo con los reportes de la Comisaría 13ª Metropolitana de Asunción, Paraguay, fue la tarde del pasado 1 de noviembre cuando un grupo de cuatro adolescentes atracó a una mujer en las inmediaciones del Cerro Lambaré en el barrio de Jukyty y para despojarla de sus pertenencias la amagaron con un arma blanca y en cuanto lograron apoderarse de su bolso, en el cual había un celular, una tablet, documentos personales y dinero, los menores huyeron de la zona.

Tras el asalto, la mujer denunció lo sucedido ante agentes policiales que patrullaban en la zona, por lo que tras recibir algunas señas particulares de los jóvenes delincuentes se realizó un rastrillaje del perímetro, el cual tuvo resultados positivos pues se logró la captura de dos de los hampones, dos menores de 15 y 17 años de edad, cuyas identidades no fueron reveladas, pero se les encontraron algunos de los objetos robados, por lo que fueron trasladados a las inmediaciones de la Comisaría 13ª Metropolitana.

Madres entregan a los otros dos asaltantes

En los reportes policiacos se señala que cuando estaban formalizando la detención de los dos adolescentes vinculados con el asalto a una mujer en el Cerro Lambaré dos mujeres arribaron a las instalaciones de la Comisaría 13ª Metropolitana acompañados de sus respectivos hijos de 13 y 14 años de edad y manifestaron que querían entregar ante las autoridades a los menores pues descubrieron que habían participado en un atraco por lo que pidieron fueran puestos a disposición.

“Queremos que paguen por lo que hicieron”, fueron las palabras expresadas por las madres de los jóvenes delincuentes, las cuales, sorprendieron al personal de la Comisaría 13ª Metropolitana pues aseguraron que esta es la primera vez que ocurre algo de esta índole en dicha dependencia.

Tras formalizar la detención de los menores, personal de la Comisaría 13ª Metropolitana informó que los cuatro adolescentes acusados de participar en un asalto quedaran bajo resguardo policial y será en los siguientes días cuando un juez de la Fiscalía de la capital paraguaya determine su situación jurídica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO