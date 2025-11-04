Modifican estructura de Salud con nuevos nombramientos

Fueron entregados los nombramientos oficiales a quienes ocuparán cargos dentro de la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Salud de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, entregó este lunes los nombramientos oficiales a quienes ocuparán cargos dentro de la nueva estructura orgánica de la dependencia estatal, instruida por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el acto, Hernández Navarro exhortó a las y los nuevos funcionarios a desempeñarse con transparencia, calidad, humanismo y compromiso, para fortalecer la prevención, la atención médica y el bienestar de la población tamaulipeca.

“Tenemos la responsabilidad de trabajar con entusiasmo, honestidad y profesionalismo, bajo los principios de servicio al pueblo que impulsa el doctor Américo Villarreal”, expresó el titular de la dependencia.

Entre los principales nombramientos destacan:

Dr. Gabriel de la Garza Garza, director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Dr. Carlos Arturo González Castro, director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.

Lic. Loyda Ramírez López, directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud.

Lic. Adrián Villanueva Gómez, director de Administración y Finanzas.

Dr. Rembrandt Reyes Nájera, director de Prevención y Promoción de la Salud.

Dra. Sergia Juárez Delgado, directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Lic. Irma Barragán Alvarado, directora general de Enfermería.

Lic. Iván Saldaña Magaña, director de Asuntos Jurídicos y de Transparencia.

Dr. Lujhon Guillermo Floréz Gutiérrez, director de Medicina de Estilo de Vida Saludable.

Dr. Sergio Eduardo Uriegas Camargo, director de Epidemiología.

Dra. Juana María Cárdenas Serna, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Q.F.B. Norma Alicia Villarreal Reyes, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El funcionario estatal destacó que con esta nueva estructura se busca fortalecer la operación y coordinación interna de la Secretaría de Salud, además de optimizar los servicios y programas en beneficio de las familias tamaulipecas.

Por Raúl López García