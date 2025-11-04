‘Movimiento del Sombrero’: su importancia en la carrera de Carlos Manzo

Luego de su asesinato, trascendió el llamado "Movimiento del Sombrero", el cual impulsó el alcalde de Uruapan como candidato independiente

«Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan». Con estas palabras, Grecia Quiroz se pronunciaba por primera vez luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en el marco de la inauguración del Festival de las Velas.

Mencionar el sombrero de Carlos Manzo es relevante desde el momento en que el alcalde de Uruapan lo utilizó como estandarte en su lucha por la no violencia y por alzar la voz ante la injusticia en su comunidad. El llamado «Movimiento del Sombrero» fue impulsado por Manzo como un proyecto ciudadano que reflejaba la dignidad y sobre todo la unión del pueblo.

El «Movimiento del Sombrero», impulsado por Carlos Manzo, refiere la política independiente, modalidad en la que llegó a la presidencia municipal de Uruapan, algo que ha sido mencionado por su esposa Grecia Quiroz en recientes comparecencias ante la población local.

¿Qué es el «Movimiento del Sombrero»?

El «Movimiento del Sombrero» promueve la política independiente sin alinearse de lleno con los grandes partidos políticos tradicionales, aludiendo a la unión del pueblo y a la dignidad que viene de él.

Otro de sus objetivos es denunciar la corrupción, así como los abusos de las corporaciones policíacas y la impunidad social. Este movimiento, además, es considerado como una propuesta de «mano dura» frente al crimen organizado, especialmente en Uruapan, motivo por el que se consideró a Carlos Manzo como un Nayib Bukele, presidente de El Salvador que se caracteriza por este tipo de política desde su llegada al poder.

Sin embargo, uno de los elementos importantes e imprescindibles son la búsqueda de vínculo directo con la ciudadanía mediante acciones de gobierno que se presentan de manera distinta a la política considerada o etiquetada como «tradicional». Se basa, además, en la cultura de participación ciudadana.

¿Cuál fue la importancia del «Movimiento del Sombrero» en la carrera de Carlos Manzo?

Con este movimiento, Carlos Manzo logró ganar la silla como alcalde de Uruapan con una votación mayoritaria en el año 2024, siendo septiembre el mes en el que comenzó con el cargo de edil.

El «Movimiento del Sombrero» fue relevante desde el momento en que no sólo se limitaba a Uruapan, sino con presencia en el Congreso local, buscando la consolidación en una plataforma regional mucho más amplia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO