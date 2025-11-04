Mujer estampa su auto contra negocio en el centro de Altamira

Autoridades de seguridad vial informó que el choque fue reportado a las 09:45 horas en la calle Hidalgo, en contra esquina con Abasolo.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una mujer sufrió una crisis nerviosa tras impactar su automóvil Ford Focus contra una luminaria y la cortina metálica de un negocio de venta y reparación de relojes en la zona centro de Altamira, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

El vehículo era desplazado del bulevar Allende hacia la Presidencia Municipal cuando presuntamente una falla mecánica provocó que la unidad subiera a la banqueta para después chocar.

El automóvil impactó la fachada del negocio de joyería y relojería, cuyo horario de apertura es a las 10 de la mañana.

Las autoridades calcularon los daños materiales en un rango de 25 mil a 50 mil pesos, aunque la reparación de la luminaria y la cortina de acero del establecimiento puede alcanzar hasta los 100 mil pesos.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para realizar el acordonamiento, mientras que el coordinador de peritos, Pablo Fernández

se encargó de tomar conocimiento del percance, después del peritaje, la unidad fue trasladada al mesón municipal.

Para disminuir los accidentes en la zona centro de Altamira, se prevé la instalación de topes y la aplicación del operativo grúa, ya que varios automovilistas se estacionan en sitios prohibidos, obstruyen hasta las rampas para discapacitados.

Por. Óscar Figueroa

La Razón