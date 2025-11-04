Presenta deficiencias el Seminario Conciliar de Tampico a casi 80 años de su fundación

Anuncian kermés para los próximos 16 y 30 de noviembre en Ciudad Mante y Tampico, respectivamente

TAMPICO,TAM.- Casi 80 años formando sacerdotes, lleva el Seminario Conciliar de Tampico que enfrenta deficiencias en su infraestructura debido a la antigüedad del edificio donde desde hace décadas se preparan las nuevas generaciones del clero católico.

Ubicado en la calle Tampico número 1001 de la colonia Guadalupe, el recinto continúa siendo el corazón de la formación sacerdotal en el sur de Tamaulipas.

Actualmente, el seminario cuenta con cerca de 50 estudiantes: 25 cursan filosofía, cuatro teología, nueve jóvenes de preparatoria asisten al Seminario Menor en Ciudad Mante y siete cursan el año introductorio. El rector, José León Cárdenas Cuevas, señaló que el inmueble requiere mantenimiento constante debido al desgaste propio del tiempo y las lluvias recientes, que han evidenciado goteras y filtraciones.

“El próximo año el Seminario cumple 80 años de fundación. Inició en una casita de la colonia Flores y desde 1950 nos establecimos aquí. Es un edificio muy antiguo, con un costo mensual de entre 250 y 300 mil pesos en servicios y mantenimiento. Las lluvias siempre revelan las goteras, por eso debemos ir trabajando en esas áreas”, explicó el rector.

A pesar de las carencias, el Seminario Conciliar ha logrado habilitar espacios nuevos como el aula Carmen, el área de teología y la biblioteca, que fortalecen la preparación académica y espiritual de los seminaristas. Sin embargo, el sostenimiento económico sigue siendo un reto permanente para la institución.

Desde 1997, el seminario realiza una tradicional Kermés con la finalidad de reunir fondos para solventar gastos. En este 2025 se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en Ciudad Mante y el domingo 30 en Tampico, en jornadas que inician desde las 8 de la mañana y concluyen aproximadamente a las 10 de la noche.

“Todas las parroquias, instituciones y grupos participan con puestos de comida durante el día. Lo recaudado se destina al mantenimiento, pago de trabajadores y estudios. Además, se instala la Ciudad de los Niños, se prevé la colocación de 45 stands, misas, presentaciones musicales y recorridos por las instalaciones”

León Cárdenas, expresó que la Kermés se ha convertido en una tradición de unión familiar y de apoyo a la formación sacerdotal en Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón