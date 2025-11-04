Prevén derrama económica de mil 700 millones de pesos durante “El Buen Fin” en el sur de Tamaulipas

Los artículos más demandados durante la jornada de descuentos serán de electrónica, tecnología, línea blanca, muebles, ropa, calzado y planes vacacionales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.– Una derrama económica estimada en mil 700 millones de pesos esperan los organismos empresariales durante la Décimo Quinta Edición de la campaña comercial “El Buen Fin”, que se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre con la participación de siete mil negocios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, en rueda de prensa acompañado de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya; el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), Manuel Leal Villarreal, y Jorge Charles Coll, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.

“Este año se espera que el 70 por ciento de los comercios formales participen. En Tampico la derrama económica será de mil millones de pesos, y en total, mil 700 millones en la zona conurbada”, expresó Manzur.

Los artículos más demandados durante la jornada de descuentos serán de electrónica, tecnología, línea blanca, muebles, ropa, calzado y planes vacacionales.

La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya anunció que el 13 de noviembre se realizará el pago de aguinaldos a tres mil empleados municipales para incentivar el consumo durante esos días. Dijo que se reforzarán los operativos de seguridad y vialidad, y que el estacionamiento subterráneo del centro ofrecerá una hora gratuita, al igual que la aplicación móvil del municipio.

“Vamos a estar atentos a la seguridad en El Buen Fin. Tenemos el privilegio de estar entre los primeros lugares en percepción de seguridad según la Encuesta de Seguridad Urbana, y vamos a mantener esa confianza”, señaló Villarreal Anaya.

Por su parte, Jorge Charles Coll reconoció la colaboración ciudadana en la estrategia de seguridad que ha permitido mantener bajos índices delictivos en la zona sur de Tamaulipas.

El director de la ODECO, Manuel Leal Villarreal, informó que la dependencia federal instalará cinco módulos de atención a consumidores y desplegará 22 inspectores para verificar el respeto a precios y promociones.

“Habrá módulos en Tampico, en la plaza comercial Altama, Sears Centro y Soriana Aeropuerto; en Madero, en HEB Exprés; en Altamira, Ciudad Valles y Pánuco, Veracruz. La oficina a mi cargo tiene jurisdicción sobre 58 municipios en tres estados”, detalló.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se sumará premiando a los consumidores que realicen compras con tarjetas de crédito o débito y reconocerá a los negocios establecidos afiliados; participarán Fonacot y tiendas de autoservicio por primera vez.

Autoridades municipales y del sector privado coincidieron en que, ante la contracción económica actual, “El Buen Fin” representa un respiro para el comercio formal y una oportunidad para fortalecer la confianza entre empresarios y consumidores.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón