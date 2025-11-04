Reconocen participación ciudadana en mejora de percepción de seguridad en el sur de Tamaulipas

Jorge Charles Coll, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas, indicó que la sociedad civil ha sido una pieza clave

TAMPICO, TAM.- La participación activa de la sociedad civil ha sido clave para mejorar la percepción de seguridad en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, afirmó Jorge Charles Coll, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas.

Durante una rueda de prensa en el marco del anuncio de la campaña comercial El Buen Fin, Charles Coll explicó que la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y los distintos sectores sociales ha permitido consolidar a la región como una de las mejor evaluadas en percepción de seguridad a nivel nacional.

“Tampico, Madero y Altamira son una zona especial, y uno de los motivos es que tenemos una sociedad muy participativa. Cámaras empresariales, empresas, universidades, asociaciones civiles y organizaciones religiosas trabajamos juntos, en conjunto con nuestras instituciones municipales, estatales y federales, para asegurar nuestras condiciones de seguridad”

El economista subrayó además que el Buen Fin no solo impulsa el consumo, sino que favorece la generación y conservación de empleos gracias al dinamismo económico que caracteriza a la zona sur de Tamaulipas.

“Estas oportunidades permiten a las empresas conservar empleos y generar nuevas fuentes de trabajo; es un ganar-ganar”

Charles Coll reconoció a la Cámara Nacional de Comercio de Tampico como una aliada fundamental en la estrategia de seguridad y destacó que la coordinación institucional y ciudadana que hoy existe en la región “no tiene precedentes”.

Por Cynthia Gallardo

La Razón