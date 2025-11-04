Récord de reportes de cocodrilos obliga a Profepa a crear «Vigilantes Cocodrilos»

La medida responde a una necesidad crítica, pues el sur de la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional con más de 3 mil reportes de cocodrilos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente formó en el sur de Tamaulipas el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa “Vigilantes Cocodrilos” para fortalecer la protección del cocodrilo de pantano.

La medida responde a una necesidad crítica, pues el sur de la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional con más de 3 mil reportes de cocodrilos fuera de su hábitat desde 2010, es decir 200 por año.

El Comité se integra con siete voluntarios de los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, y tendrá como área de influencia la zona conurbada.

Su misión será colaborar estrechamente con la Profepa en tareas de vigilancia ambiental y protección de los recursos naturales. Además, el grupo promoverá la educación ambiental y la convivencia segura con la fauna silvestre.

A través de un comunicado, la Profepa informó que la formación del Comité concluyó el pasado 29 de octubre. Personal de la dependencia capacitó a sus integrantes sobre las funciones de la Profepa y el manejo de estos ejemplares (Crocodylus moreletii).

Durante la jornada, se impartió la ponencia “Problemáticas de las interacciones humano-cocodrilo en Tamaulipas”, que destacó la importancia del manejo ético y la convivencia responsable con esta especie, sujeta a protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Con la creación de este comité, las autoridades federales y locales buscan promover la participación comunitaria y la coordinación para atender esta problemática y fomentar la conservación de la fauna silvestre.

Por. Óscar Figueroa

La Razón