Te decimos dónde puedes ver el segundo partido de México en el Mundial Sub-17

Consulta los canales de TV por dónde se transmitirá el segundo partido de México en el Mundial Sub-17

México volverá a entrar en acción en el Mundial varonil Sub-17 que se realiza en Doha, Qatar. El partido contra Costa de Marfil se podrá ver en nuestro país a través de los siguientes canales de TV.

– Día: Viernes 7 de noviembre.

– Hora: 8:45 de la mañana, tiempo de la CDMX.

– Sede: Campo 2 de Aspire Zone.

CANALES DE TV PARA EL SEGUNDO PARTIDO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-17

– TUDN.

– Vix.

México y Costa de Marfil necesitan de la victoria para aspirar a los Octavos de final, que se jugarán a partir del 14 de noviembre.

Los marfileños vienen de ser goleados 1-4 ante Suiza, quien comanda el Grupo F.

México cayó 1-2 ante Corea del Sur. En su debut, Luis Gamboa y Gael García tuvieron un buen desempeño. Aldo Patricio De Nigris marcó el único gol del Tricolor.

La Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos ante suiza el próximo lunes 10 de noviembre.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR