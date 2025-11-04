VIDEO: Extorsionador llora al ser capturado en Perú

Marvin’ o ‘Dinamita’, presunto cabecilla de la banda ‘Los Peladitos de Huáscar’, quien escondía 15 cartuchos de dinamita y un explosivo

En un nuevo golpe contra las redes de extorsión que operan en el distrito más poblado del Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Marvin García Cupe, alias ‘Marvin’ o ‘Dinamita’, presunto cabecilla de la banda ‘Los Peladitos de Huáscar’, quien escondía 15 cartuchos de dinamita y un explosivo tipo pelota en una vivienda de Canto Grande, en el corazón de San Juan de Lurigancho.



Explosivos serían usados contra buses y comerciantes

Durante el operativo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), unidad de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), los agentes encontraron los explosivos junto con dos cartas extorsivas que revelan las amenazas que pretendían ejecutar contra transportistas de la línea “La 23B” y comerciantes locales que se negaron a pagar “cupos”.

Pónganse en línea los choferes de la empresa 23B en ruta. Tienen 24 horas para llamar, ya saben, mataré a cada chofer”, se lee en una de las cartas.

En otra, los delincuentes advertían:

A todos los comerciantes se me alinean también los transportistas. Me llega el estado de emergencia y los tombos. Vamos a dejar un muerto para que sepan que no jugamos”.

Las autoridades calificaron el hallazgo como “una bomba de tiempo” y no descartan que los explosivos provengan de faenas mineras ilegales en el interior del país.

#Lima🚨| Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado de la @dirnicpnp y el DEPINCRI SJL1 capturaron en el A. H. 9 de Octubre a alias Marvi, presunto integrante de la banda criminal "Los Peladitos de Huáscar" dedicada a la extorsión.

El detenido estaría implicado en… pic.twitter.com/r4Wrh0krfM — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 28, 2025

El capo llamó a su mamá al ser rodeado

El seguimiento policial, encabezado por el coronel Jean Paul Bergerot, permitió identificar la guarida del presunto delincuente tras varios días de vigilancia.

Cuando los efectivos del Grecco ingresaron a la zona, García Cupe intentó escapar, pero al verse acorralado, comenzó a gritar “¡Mamita, mamita!”, según el reporte policial. Finalmente, fue reducido y capturado sin que se registraran disparos.

En el interior del inmueble, los agentes también hallaron municiones y envoltorios de droga, además de los explosivos ocultos dentro de una bolsa de plástico.

Antecedentes criminales y vínculos con homicidios

El detenido, de 23 años, registra antecedentes por hurto agravado y lesiones desde 2021, además de estar implicado en un asesinato ocurrido en diciembre de 2023, cuando junto a un cómplice apodado ‘Luriganchito’ habría disparado contra Jhair Lino Nina (20), bartender y barbero que fue su excompañero de colegio.

“Los Peladitos de Huáscar”, banda sembraba terror

‘Los Peladitos de Huáscar’ son conocidos por operar principalmente en los sectores de Huáscar, Bayóvar y Canto Grande, donde se dedican a extorsionar a transportistas y pequeños comerciantes, exigiendo pagos semanales bajo amenazas de atentados y asesinatos.

El estado de emergencia vigente en San Juan de Lurigancho no ha detenido las operaciones de estas bandas, aunque fuentes policiales destacan que la captura de ‘Marvin Dinamita’ representa un duro golpe al crimen organizado en Lima Este.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR