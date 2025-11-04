VIDEO: Hotel ofrece la experiencia de despertar con un panda

El hotel también ofrece alojamiento con la posibilidad de tener contacto cercano con lémures de cola anillada y otros animales en peligro de extinción

Un hotel cinco estrellas en la ciudad china de Chongqing ha sido objeto de críticas por utilizar pandas rojos para despertar a los huéspedes por la mañana, lo que ha generado controversia y preocupación sobre el bienestar de la fauna silvestre en peligro de extinción y la seguridad de sus clientes.

Situado cerca del Parque Zoológico de Chongqing, el hotel ofrece un servicio llamado «visita matutina del panda rojo», en el que el personal del hotel lleva pandas rojos a las habitaciones de los huéspedes para que sean despertados por la mañana y puedan convivir con ellos en su habitación.

Durante ese tiempo, los huéspedes pueden alimentar a los animales, acariciarlos y tomarse fotos con ellos; algunos incluso fueron grabados explorando las habitaciones y paseando por las camas.

El lugar ha sido visitado por famosos influencers que han grabado contenido para compartir su experiencia como huésped del hotel, lo que ha generado una mayor promoción haciendo que las reservaciones se agotaran en muy poco tiempo por familias que desean que sus hijos interactúen con estos pandas.

Además de interacciones con el panda rojo, el hotel también ofrece alojamiento con la posibilidad de tener contacto cercano con lémures de cola anillada, pero esta actividad es al aire libre.

Aunque ambas especies animales están en peligro de extinción y figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En China, el panda rojo cuenta con protección nacional de segunda clase.

El servicio sigue ganando popularidad en internet. Las tarifas de las habitaciones inician desde 224 dólares por noche, y la opción más lujosa —una villa independiente con temática de lémur de cola anillada con capacidad para hasta 10 huéspedes— tiene un precio aproximado de casi mil dólares por noche.

Pero los mismos videos que han atraído multitudes también han provocado una fuerte reacción negativa por críticos que acusaron al hotel de explotar la fauna silvestre en peligro de extinción con fines de entretenimiento.

