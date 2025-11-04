VIDEO: Madre e hijo agreden a mujer por un lugar de estacionamiento

En redes sociales se compartió el momento en que la mujer toma el candado de un volante y golpea el vehículo estacionado, mientras que su hijo le pega a la ventana de la conductora

Madre e hijo fueron protagonistas de un hecho violento contra una mujer que se encontraba estacionada obstruyendo la salida de su vehículo. Todo ocurrió cuando los habitantes del municipio de Coacalco, Estado de México amedrentaron a la conductora para que quitara su auto, pero lo hicieron de mala manera, por lo que la víctima comenzó a grabar, al tiempo que les decía que lo pidieran con educación y no con un «muévete», como le estaban diciendo.

De acuerdo con las imágenes que se han viralizado, se ve que la persona agredida permanece dentro de su automóvil, al tiempo que madre e hijo con actitud altanera le gritan que se mueva. Cuando se dan cuenta que empezó a grabar, la mujer posa de manera burlona y le hace señas obscenas al tiempo que la insulta por su aspecto físico.

La conductora se mantiene firme y los enfrenta diciendo que llamará a una patrulla si continúan con las agresiones, pero eso no impide que la señora vaya a su auto y saque un candado para volante. Entonces empieza a decirle que se mueva o le va a pegar y acto seguido golpea el cofre el auto.

También se puede ver como el hijo de la mujer da golpes a la ventana de la conductora. El video termina sin que sea claro si llamó o no a una patrulla.

#EnRedes | Madre e hijo agraden a automovilista tras no moverse d la vialidad en #Coacalco

En redes sociales, se ha compartido un video en el que una madre e hijo agreden verbalmente y objeto a una automovilista, esto sucede debido a que se encontraba estacionada en una avenida. pic.twitter.com/Ce3FoRyXFA — *Denuncias Zona Arenales caracol ampliación etc..* (@Denuncia_Vca) November 2, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO