Zona sur de Tamaulipas entre las seis más seguras del país, según encuesta nacional

El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín Rodríguez, informó que en el trimestre anterior la región ocupaba el octavo lugar, pero en la más reciente medición ascendió al sexto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira se ubica entre las seis regiones con mejor percepción de seguridad a nivel nacional, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad (ENSU) del INEGI.

El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín Rodríguez, informó que en el trimestre anterior la región ocupaba el octavo lugar, pero en la más reciente medición ascendió al sexto sitio. “Afortunadamente la percepción todavía mejoró más, colocándonos en el sexto lugar de la percepción. Solamente está por encima San Pedro y Guadalupe, de Nuevo León; una ciudad de Sonora y la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México”, compartió.

Explicó que este resultado se debe al fortalecimiento de la seguridad pública, los rondines y la coordinación entre corporaciones. “La ciudadanía marca una percepción alta de seguridad, sobre todo por la inversión y presencia policiaca constante”, señaló.

No obstante, el funcionario reconoció que aún se registran algunos delitos menores. “Como en todos lados del país, siempre hay robos o asaltos. En Madero son aproximadamente dos a la semana, normalmente en tiendas de conveniencia o motocicletas. En casa habitación prácticamente no hay”, indicó.

Marín Rodríguez agregó que la ENSU considera como una sola zona el distrito que abarca Tampico, Madero, Altamira y parte de Pánuco, Veracruz, lo cual puede influir en el promedio general. “Si en Pánuco la percepción no es favorable, también nos baja a nosotros como zona sur de Tamaulipas”, explicó.

El secretario destacó que, pese a estas variaciones, los resultados son alentadores y reflejan la confianza de la población en las acciones de seguridad emprendidas en el municipio.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón