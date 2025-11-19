Accidente entre auto y motocicleta deja un lesionado en la unidad nacional

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un motociclista resultó lesionado tras un choque contra un automóvil en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

El percance se registró alrededor de las 21:30 horas en el cruce del boulevard y la calle Querétaro, en la zona residencial

De acuerdo con los primeros reportes, conductor presentó una herida considerable en el brazo, con sangrado visible al momento de ser auxiliado.

La motocicleta quedó tendida sobre el pavimento , luego de la colisión y casi atrapada con la parte frontal del coche.

Los automovilistas que presenciaron el percance brindaron apoyo inicial mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Un equipo de socorristas valoraron al afectado y determinaron trasladarlo a un centro médico para atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el choque, sin descartar la posibilidad de una maniobra imprudente o el no respeto a la luz preventiva en el sector.

Elementos de tránsito tomaron conocimiento del percance.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón