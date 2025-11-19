Alcaldes del sur de Tamaulipas buscarán reunión con Secretario de Seguridad para reforzar estrategia

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con el objetivo de mantener al sur de Tamaulipas dentro del quinto lugar nacional en percepción de seguridad, autoridades municipales del sur de Tamaulipas gestionarán una reunión con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

La alcaldesa expresó que el encuentro se coordinará junto con sus homólogos de Altamira y Ciudad Madero para fortalecer el trabajo interinstitucional.

“Concretamos la necesidad de ir a hablar con el secretario de Seguridad Pública, el Doctor, Carlos Arturo Pancardo. Vamos a concretar esa cita los tres alcaldes e ir planteando las posibilidades de mejora de esa relación interinstitucional que llevamos para seguir manteniendo esa percepción de seguridad como hoy la tenemos en quinto lugar”

Villarreal Anaya señaló que desde la Dirección de Prevención del Delito se llevan a cabo foros quincenales, los cuales serán intensificados de manera semanal para que especialistas orienten a la población en la detección de patrones de violencia en colonias de Tampico.

Explicó que la metodología utilizada permite clasificar situaciones familiares mediante tarjetas de colores: verde, cuando la dinámica es adecuada;

amarilla, cuando se requiere atención;

y roja, cuando no debe permitirse.

“Es una manera de invitarnos a darnos cuenta cómo nos conducimos hacia los demás, cuáles son las dinámicas en las familias”, indicó.

La primera autoridad dijo que 5 de cada 10 personas mayores de 15 años reportan gritos, malas palabras o golpes en casa, y tras una riña prevalece el silencio antes de que la rutina familiar vuelva a “normalizarse”.

Este miércoles, autoridades de los tres niveles de gobierno que integran la Mesa de Seguridad se reunieron en Tampico.

En la reunión de la Mesa de Seguridad para la construcción de la paz, participaron la alcaldesa Mónica Villarreal, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez y el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero Héctor Marín, quienes evaluaron las acciones emprendidas y definieron la estrategia a reforzar durante los próximos tres meses.

Las administraciones municipales esperan que el diálogo con el titular estatal de Seguridad permita asegurar la continuidad y blindar los indicadores positivos en la región.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón