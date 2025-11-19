Altamira avanza en materia turística con la instalación de su Consejo Consultivo

El nuevo órgano potenciará la colaboración entre gobierno y sector productivo para un desarrollo turístico responsable y competitivo

ALTAMIRA, TAM.- Con el firme propósito de impulsar un desarrollo turístico más competitivo y sostenible, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la instalación del Consejo Consultivo de Turismo de Altamira, un órgano que permitirá contar con un espacio permanente para escuchar ideas, sumar esfuerzos y construir soluciones frente a los nuevos retos del sector.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que este consejo representa un paso decisivo para el fortalecimiento turístico.

“Es un paso muy importante en materia de turismo para seguir fomentando y desarrollando las actividades turísticas que estamos llevando a cabo en nuestro municipio, ahora ya desde un consejo consultivo, con lineamientos que marca la Ley de Turismo. Agradezco al secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, por trabajar conjuntamente en las actividades que estamos desarrollando como gobierno de Altamira”, señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, reconoció el compromiso del municipio y de los integrantes del nuevo órgano.

“Estoy seguro de que con el acompañamiento de este consejo, Altamira avanzará hacia una planeación más ordenada, hacia un desarrollo más equilibrado y hacia un aprovechamiento responsable de sus atractivos culturales y naturales. Agradezco el compromiso de todas y todos quienes hoy rinden protesta”, expresó.

El nuevo Consejo Consultivo refleja la suma de voluntades entre gobierno, iniciativa privada, sectores productivos y sociedad, con el objetivo de impulsar un turismo que actúe como motor de desarrollo, generador de bienestar y nuevas oportunidades para la población.

Resultados turísticos en Altamira

El acto también permitió destacar los avances del municipio en materia turística. Altamira ha registrado: más de 18 millones de pesos de derrama económica en dos ediciones de la Náutica. Más de 80 mil asistentes en las Fiestas de Mayo 2025. Asimismo, 20 mil visitantes y 6.2 millones de pesos de derrama económica en el Carnaval Conurbado 2025.

Además, 83 mil visitantes en Playa Tesoro entre octubre de 2024 y junio de 2025. Más de 205 mil paseantes en la Laguna de Champayán, y más de 122 mil visitantes en la Isla de la Esperanza.

Integración del Consejo

El Consejo Consultivo de Turismo de Altamira será presidido por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez. Como presidenta suplente y secretaria técnica fue designada la Mtra. Claudia Fernández Pecero, secretaria de Economía del municipio. También lo integran representantes del sector social, privado y autoridades municipales.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, así como representantes de la iniciativa privada y prestadores de servicios turísticos.

POR OSCAR FIGUEROA