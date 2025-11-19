Así fue como ‘El Licenciado’ ordenó vía mensajes el asesinato de Carlos Manzo

Omar García Harfuch presentó los chats donde Jorge Armando “N”, 'El Licenciado', instruyó ejecutar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, "a como dé lugar".

Jorge Armando “N”, ‘El Licenciado’, instruyó a través de un grupo de mensajería asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con la indicación específica de disparar “a como dé lugar”, sin importar si el funcionario se encontraba acompañado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este miércoles la cronología de los hechos basada en el análisis forense de dos teléfonos celulares recuperados durante la investigación.

Los dispositivos pertenecían a Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, presuntos participantes en la logística del ataque, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho.

Cronología de los mensajes

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, la comunicación entre los implicados permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al homicidio ocurrido durante el Festival de Velas.

La bitácora de mensajes expuesta por la autoridad federal detalla lo siguiente:

18:06 horas: Ramiro “N” envió al grupo un video de la jardinera donde posteriormente ocurrió el ataque, informando que se encontraba en el sitio para ubicar al objetivo.

19:45 horas: Los integrantes del chat reportaron que Carlos Manzo ya estaba en el evento y realizaba una transmisión en vivo por redes sociales.

La instrucción de mando: Ante la presencia de personas alrededor del alcalde, Jorge Armando “N” (El Licenciado) ordenó disparar “aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”.

20:00 horas: Se registró la agresión. Ramiro “N” informó vía mensaje que las autoridades habían sometido al tirador material, Víctor Manuel “N”, y compartió un video del lugar tras los hechos.

Ordenaron borrar evidencias

García Harfuch informó que, tras el ataque, El Licenciado ordenó a los integrantes del grupo ocultarse para evitar la detención y pidió borrar los mensajes de los dispositivos.

La investigación también señaló que Ramiro “N” fungía como instructor de armas de fuego dentro de la célula delictiva y aplicaba castigos físicos a quienes incumplían las órdenes.

Detención en Morelia

El seguimiento a estas líneas de comunicación y labores de inteligencia en campo derivaron en la ubicación de Jorge Armando “N” en la colonia Centro de Morelia, Michoacán.

El detenido es señalado por la Fiscalía General de Michoacán y la SSPC como uno de los autores intelectuales del homicidio y líder de la célula criminal que opera en la región. García Harfuch confirmó que las investigaciones continúan para detener al resto de los integrantes de la red delictiva.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR