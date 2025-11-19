Bomberos de Altamira rescatan halcón herido en Fraccionamiento Villas del Sol

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Elementos de Bomberos Altamira realizaron el rescate de un halcón que presentaba lesiones visibles.

Vecinos del fraccionamiento Villas del Sol reportaron la presencia del ave, la cual no podía volar debido a una aparente fractura en una de sus alas y una de sus patas.

​Los rescatistas efectuaron la captura del halcón de manera segura y colocaron al ave bajo resguardo temporal.

Posteriormente, el halcón fue entregado a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, a cargo del biólogo Rubén Herver Zarate.

El rescate del halcón subraya que el trabajo de Bomberos Altamira incluye la atención a la fauna silvestre.

La corporación extiende su labor más allá de las emergencias como incendios y apoya la conservación de animales que requieren ayuda en la ciudad.

Por. Óscar Figueroa

La Razón