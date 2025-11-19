Christian ‘N’ no ha sido exonerado, disputa legal con Universal Music sigue: FGR

La Fiscalía aclaró que la falta de vinculación a proceso de Christian 'N' no es una absolución. El caso penal espera la resolución del juicio civil con Universal Music.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cantante Christian’N’ no ha sido exonerado de las acusaciones en su contra, luego de que no fuera vinculado a proceso durante una audiencia relacionada al caso contra Universal Music.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal explicó que la reciente determinación de una jueza federal de no vincular a proceso al cantante y a sus padres no equivale a una absolución.

¿Por qué no fue vinculado a proceso?

La FGR detalló que la jueza consideró necesario esperar la resolución de una disputa civil en curso.

Añadió que será hasta que un juez civil no dictamine quién es el legítimo dueño de los derechos, la instancia penal no puede proceder para determinar si hubo delito o no.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

La autoridad judicial determinó suspender el procedimiento penal basándose en un tecnicismo legal: existe un juicio civil en curso.

En razón de lo anterior, el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian ‘N’ como los denunciantes pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto», señaló la Fiscalía.

Defensa de cantante celebró ‘resolución’ tras maratónica audiencia

Previo a la aclaración de la Fiscalía, el equipo legal de Christian ‘N’ (JG Music) emitió un comunicado celebrando la determinación judicial tras una audiencia que se extendió por más de 17 horas.

En dicha postura, la defensa del cantante interpretó la no vinculación a proceso como una victoria definitiva, asegurando que la Jueza de Distrito había desestimado los argumentos de la Fiscalía al considerar que no existían elementos constitutivos de delito en la carpeta de investigación presentada por Universal Music.

En aquel momento, el intérprete manifestó públicamente su satisfacción con el fallo inicial, agradeciendo a su equipo legal por lo que calificaron como una demostración de su inocencia ante las acusaciones de fraude procesal y violación de derechos de autor, versión que ahora es matizada por la autoridad federal al señalar que el fondo del sigue sin resolverse en materia civil.

Fue una jornada muy larga… Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso”, declaró el sonorense al salir de la audiencia acompañado de sus padres, Cristy Nodal y Jaime González.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR