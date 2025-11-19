Comapa Sur traza una nueva ruta de transformación operativa tras un largo periodo de rezago

La actual administración trabaja bajo lineamientos claros de orden, transparencia y atención directa a la ciudadanía.

Comapa Sur atraviesa un momento decisivo. Así lo expresó su gerente general, Mtro. Francisco José González Casanova, durante una entrevista en la que detalló el proceso de transformación que vive el organismo operador en Tampico y Ciudad Madero. Señaló que la actual administración trabaja bajo lineamientos claros de orden, transparencia y atención directa a la ciudadanía.

Desde el inicio de este periodo —explicó— la instrucción del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Recursos Hidráulicos, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, fue precisa: fortalecer al organismo con bases técnicas y administrativas sólidas, abrir la información y responder con hechos a las necesidades de la población.

El gerente reconoció que la situación actual del sistema hidrosanitario es resultado de un rezago acumulado durante muchos años; sin embargo, subrayó que hoy se trabaja con una visión distinta, orientada a reconstruir capacidades internas, mejorar procesos y sostener un ritmo de obras sin precedentes.

Durante la entrevista, González Casanova destacó que Comapa Sur opera ahora con inventarios, herramientas y mecanismos de control que antes no existían, lo que ha permitido atender con mayor eficiencia la crisis de socavones y el número histórico de reportes que se registran cada año.

“Estamos ordenando al organismo desde adentro, con estructura técnica, administrativa y comercial. Nuestro compromiso es claro: ofrecer a Tampico y Ciudad Madero la infraestructura y el servicio hidrosanitario que merecen”, expresó.

El gerente aseguró que esta etapa representa un punto de inflexión para el organismo, con miras a recuperar la funcionalidad del sistema y a construir un servicio estable y confiable para el futuro.

POR MARIO PRIETO