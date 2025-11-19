Confirman aparición de Los Tucanes de Tijuana en Fortnite

Los gamers podrán interpretar el famoso tema "La Chona" en el Fortnite Festival

La famosa agrupación de música regional mexicana, Los Tucanes de Tijuana sorprendieron a sus seguidores luego de que dieran a conocer que tendrán una colaboración especial con el famoso videojuego multiplataforma de Mundo abierto y Battle Royale, Fortnite.

La noticia fue confirmada por la compañía desarrolladora de videojuegos Epic Games a través de sus redes oficiales, en donde se anunció que la colaboración con la banda liderada por Mario Quintero Lara formará parte de la próxima edición de su Fortnite Festival.

El Fortnite Festival es un modo de juego especial lanzado en 2023 que combina el ritmo y la música dándole la oportunidad a los jugadores de interpretar diversas canciones de artistas internacionales en diferentes escenarios virtuales, al estilo de otros títulos como Guitar Hero y Rock Band.

¿Cuándo se estrena la colaboración de Los Tucanes de Tijuana x Fortnite?

Los usuarios del videojuego podrán disfrutar de la colaboración de Tucanes de Tijuana x Fortnite el próximo viernes 21 de noviembre por la noche, fecha en la que su famoso tema «La Chona» será añadida al catalogo del Fortnite Festival y podrá ser interpretada por los jugadores que adquieran el Jam Track de la pista.

Cabe aclarar que no habrá ningún tipo de skin o paquete especial con temática de agrupación mexicana durante la colaboración, ya que la aparición de Los Tucanes de Tijuana en el videojuego se limitará a la incorporación de su exitoso tema al Fortnite Festival.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO