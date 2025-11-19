Enfermedades respiratorias muestran repunte: Salud

La Secretaría de Salud alertó sobre un repunte importante en casos de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las enfermedades respiratorias volvieron a posicionarse como el principal foco epidemiológico en Tamaulipas, de acuerdo con el boletín emitido por la Secretaría de Salud correspondiente al corte del 18 de noviembre de 2025. La dependencia alertó sobre un repunte importante en casos de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios que comienzan a elevar su transmisión previo al inicio formal del invierno.

La influenza se mantiene como uno de los padecimientos de mayor impacto en el estado, acumulando 53 casos confirmados durante 2025, además de seis defunciones, registradas en municipios como Reynosa, Tampico, Altamira, Madero y Nuevo Laredo. La mayoría de los pacientes fallecidos presentaban comorbilidades como diabetes, EPOC o hipertensión y no contaban con antecedente de vacunación, lo que refuerza el llamado de la autoridad sanitaria para completar el biológico estacional.

En cuanto al COVID-19, aunque los contagios han disminuido considerablemente en comparación con los años críticos de la pandemia, Tamaulipas suma 62 casos y tres defunciones en el presente año. Reynosa encabeza la lista con 41 contagios. Las muertes corresponden a adultos mayores sin vacunación vigente y con enfermedades crónicas, lo que, según el reporte, continúa siendo un factor determinante en la evolución grave del virus.

El comportamiento de las enfermedades respiratorias virales (ERV) también muestra actividad constante. Para la temporada 2024-2025, comprendida entre las semanas epidemiológicas 40 y 20, se han confirmado 560 casos, entre los que destacan influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio. En la temporada 2025, entre las semanas 21 y 39, se registraron 304 casos adicionales, donde el COVID-19 representa la mayor proporción de resultados positivos.

Las autoridades explicaron que este comportamiento anticipa una temporada invernal con mayor circulación viral y reiteraron la importancia de acudir a vacunarse, especialmente en grupos vulnerables como menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

En contraste con el escenario respiratorio, el boletín confirmó 12 casos de sarampión, todos en personas no vacunadas. Tres de estos pacientes pertenecen a una misma familia menonita del municipio de Casas, con antecedente de viaje reciente a Chihuahua, por lo que permanecen bajo vigilancia epidemiológica para evitar cadenas de transmisión.

El dengue continúa presente en la entidad con 545 casos confirmados hasta la semana 47, divididos entre dengue no grave, casos con signos de alarma y 14 catalogados como dengue grave. Tampico, Madero y Matamoros concentran la mayor parte de los contagios. Además, la Secretaría de Salud reportó cuatro defunciones ya dictaminadas por COJUVE y CEVE, y un caso más en proceso de dictaminación federal.

Finalmente, la dependencia emitió un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas en esta etapa de alta circulación viral. Entre las recomendaciones destacan completar esquemas de vacunación, acudir a atención médica ante síntomas respiratorios intensos y vigilar de manera especial a personas con enfermedades crónicas, para evitar complicaciones en los próximos meses.

Por. Raúl López García