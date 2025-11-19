Entrega de premios podrían reunir a Belinda y Cazzu

Las cantantes podrían coincidir en uno de los eventos que reconoce a lo mejor del año en industrias como la música y la actuación

Aunque mucho se ha hablado sobre una colaboración entre Belinda y Cazzu, el primer encuentro entre las cantantes estaría por concretarse. Y es que ambas podrían coincidir en un evento que se celebrará en la Ciudad de México como parte de una entrega de premios en la que ambas destacan como parte de las celebridades reconocidas por su talento y trabajo con el que han dejado huella en la industria.

Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de Cazzu, no ha descartado la posibilidad de un encuentro con Belinda ante la petición de los fanáticos luego de que ambas enfrentaran fuertes polémicas tras su ruptura con Christian Nodal. Pese a la disposición de ambas por conocerse, la trapera argentina aún duda de unir sus voces en una colaboración ya que, señaló en una entrevista, desea evitar que su éxito esté motivado por el morbo del público.

¿Cazzu y Belinda podrían encontrarse en México?

Las cantantes fueron reconocidas por una conocida publicación en México que este jueves 20 de noviembre entregará los galardones a los ganadores en un evento que se realizará en un lugar secreto ubicado en Paseo de la Reforma de la CDMX. Aunque no se ha confirmado su asistencia, éste podría ser el evento en el que ambas coincidirían ya que durante meses se ha mencionado un encuentro sin éxito debido a la apretada agenda de ambas.

¿Qué dijo Belinda sobre Cazzu?

Ambas artistas han externado admiración mutua dejando claro que no existe conflicto entre ellas y, contrario a ello, podrían considerar una colaboración. Al respecto, la llamada ‘Nena trampa’ presentó dudas debido al a controversia que las rodea a ambas por su vida amorosa, algo que no desmotiva a Belinda.

“Me encanta que haya vendido sus Auditorios Nacionales y qué padre, me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, dijo Belinda al ser cuestionada sobre Cazzu en un encuentro con los medios, declaraciones las que coincidió la trapera argentina sobre la también actriz: “Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO