Escándalo en puerta

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

La descalificación por parte de la cúpula federal entiéndase la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO respecto a la manifestación denominada Generación Z proseguía sin miramiento alguna demostrando a querer o no que la narrativa que en México todas las expresiones son permitidas sin sobresalto simplemente son una falacia, en su arenga la doctora afirmó que la marcha fue hecha con dinero de la ultraderecha internacional entre otras figuras y que no fueron los jóvenes los que la encabezaron y ciertamente en parte tiene razón.

Pero que acaso las masivas y diversas concentraciones que ha promovido de manera Nafectiva por ejemplo en el Zócalo de la Cdmx se han hecho con fichas o cacahuates, a poco no sabe que se han realizado con millonarios cañonazos de dinero presuntamente procedente del erario público y a las que acude todo el pueblo pero igual y hay que decirlo muchos de los asistentes acuden sí o sí so pena de ser castigados laboralmente si no lo hacen, es decir, el movimiento como suelen llamar al morenismo en el país solo ve como ya es una costumbre lo que a su juicio les es conveniente lo que no, simple y sencillamente lo descalifican, lo deslegitimizan, herencia rancia y pura del verdadero dueño de muchas acciones que suceden en el país que no es otro que el muy mentiroso ex presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, así las cosas.

Por lo demás la marcha así haya sido mínima la participación de la gente como el oficialismo trata a toda costa de mostrarla, no deja de ser un resentimiento vivo de la población, un rechazo flagrante a la complicidad que muestra el gobierno morenista que arropa a verdaderos truhanes y corruptos servidores públicos enquistados en la cúpula del poder que pese a ser señalados muchos de ellos con evidencias, siguen sin ser molestados siquiera investigados, de ahí el miedo por lo sucedido.

A todo este reclamo político-social se viene a unir el enfado cada vez más fuerte por parte Nde miles de agricultores y transportistas que como bien se sabe amenazan con bloquear cientos de carreteras, casetas a lo largo y ancho del país incluido Tamaulipas el próximo lunes, derivado del nulo apoyo que dicen reciben de las autoridades federales, para variar mucho de este descontento generalizado es responsabilidad del mentiroso y “refugiado” en su rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, sin duda una más, de las muchas herencias malditas heredadas pregunta, todavía habrá alguien que crea que el “Peje” ha sido el mejor presidente que ha habido en la historia de México?, en fin.

En tanto un borrascoso futuro a muy corto plazo ronda en el entorno del Secretario de Desarrollo Rural ANTONIO VARELA FLORES, quien ciertamente ha padecido ciertos problemillas en su área administrativa incluso, podrías decirse que tratables, sin embargo el ramalazo del que hacemos mención caerá desde otra esfera del aparato gubernamental y la verdad si esta cañon, al tiempo.

En otro tema dentro del marco mundial de la diabetes se considera que un 48% de la población tamaulipeca padece de este mal, de los cuales alrededor del 20% están en tratamiento y el resto desconoce que está afectada, así lo dio a conocer el Secretario de Salud VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO en la conmemoración de esta enfermedad.

El Hospital Infantil fue sede del evento protocolario y donde el titular de Salud acompañado del Director de dicho nosocomio VICENTE PLASCENCIA VALADEZ, ahi se destacó el invaluable apoyo que ha dado el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA por fortalecer la prevención y el trabajo por atender esta enfermedad que en muchos casos se desconoce que se padece.

Por todo ello las políticas del estado están alineadas con las federales para trabajar en todas las acciones implementando programas como Vida Saludable, Vive Feliz o Medicina de Estilo de Vida.

En tanto el exitoso Plan de Bacheo arrancará esta semana en rutas de transporte público de las colonias Tamatán, Viento Huasteco y ejidos La Presa y La Misión, así lo dijo en conferencia de prensa el alcalde de Victoria LALO GATTAS BAEZ.

Al presentar el avance del plan estratégico, se informó que al término de la cuarta semana se ha invertido un 60% de los 10 millones de pesos destinados, que en mezcla asfáltica aplicada representa un acumulado de 13 mil 500 metros en rutas trazadas en las zonas comercial, escolar y de salud.

El edil afirmó que se seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía, gobierno y sectores productivos para que Victoria tenga la movilidad que merece, tan es así que a partir del 2026 se contempla destinar una inversión mensual al exitoso Plan Emergente de Bacheo.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com