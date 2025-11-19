Inician diálogo para resolver conflicto en el Hospital de Madero

Con lo pactado en la asamblea extraordinaria previa, donde se estableció que cualquier conflicto debía atenderse mediante la dirigencia estatal y en diálogo formal con autoridades de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar

CIUDAD MADERO, TAM.- Los trabajadores del Hospital IMSS-Bienestar de Madero acordaron que todas las quejas e inconformidades laborales, incluidas las dirigidas contra el director del hospital y dos funcionarias de su equipo, serán canalizadas exclusivamente a través del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET).

El Dr. Alejandro Reyes, secretario del Comité Municipal del SUTSPET en el Hospital Civil, explicó que la decisión fue tomada en la asamblea ordinaria celebrada este lunes.

Se sigue, dijo con lo pactado en la asamblea extraordinaria previa, donde se estableció que cualquier conflicto debía atenderse mediante la dirigencia estatal y en diálogo formal con autoridades de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar.

El secretario municipal reiteró que ahora corresponde al Comité Ejecutivo Estatal del SUTSPET entablar el diálogo con las autoridades sanitarias, analizar la totalidad de las quejas y determinar los pasos para la resolución, mientras la base trabajadora aguarda una respuesta formal sobre los señalamientos dirigidos a la dirección y a las dos funcionarias involucradas.

La asamblea contó con la presencia de la líder estatal Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, parte de su comité y representantes del IMSS Bienestar, quienes acudieron para escuchar directamente las inconformidades que detonaron el malestar de la base trabajadora durante la última semana.

Reyes detalló que uno de los puntos centrales es la inconformidad fue hacia dos trabajadoras del área directiva: Berenice Tristán López, encargada de recursos materiales, y la Dra. Juana María Delgado, quien actualmente labora en funciones asistenciales dentro de la dirección. Compartió que ambas tuvieron conflictos con la base trabajadora, motivo por el cual se pidió la intervención del comité estatal.

Además, se reiteraron señalamientos sobre la conducción del hospital por parte del director, Dr. Salvador Mojarro Sánchez, particularmente en temas vinculados con la falta de personal y distintos desacuerdos sobre condiciones internas de trabajo. Aun así, Reyes reconoció que en otros procesos el director ha mostrado disposición para resolver situaciones previas.

El representante sindical agregó que la falta de personal es uno de los factores que más presión genera en el hospital, una situación agravada por jubilaciones recientes.

Actualmente, agregó. la unidad cuenta con más de seiscientos trabajadores estatales.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón