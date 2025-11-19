Los 560 millones bajo la lupa

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Ayer le comentaba en este espacio que Morena y, en general, la Cuatroté iban muy en serio contra Francisco García Cabeza de Vaca.

La campaña de recolección de firmas para pedir que la Suprema Corte vote a favor del proyecto que podría retirar el amparo que mantiene fuera de proceso al exgobernador, apenas había comenzado cuando se supo que no era un acto aislado, sino parte de una estrategia que avanza en varios frentes.

Se trata de una serie de acciones legales que vienen desarrollándose desde febrero pasado, cuando comenzaron a integrarse denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ahí se formalizó la investigación sobre el manejo de recursos en la Dirección de Comunicación Social durante el gobierno cabecista, hoy bajo atención por el monto del dinero que presuntamente se gastó sin justificación plena.

El expediente, según auditorías de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, documenta irregularidades por 560 millones de pesos operados mediante convenios de publicidad que no habrían cumplido requisitos legales.

En esos documentos aparecen los nombres de Francisco “Paco” García Juárez y Maximiliano “Max” Cortázar, responsables en distintos momentos de esa área del gobierno estatal.

El primero, García Juárez, compadre y operador cercano de Cabeza de Vaca desde sus tiempos como alcalde de Reynosa; una relación personal que ha trascendido los cargos y los años.

El segundo, Cortázar, fue incorporado hacia el final del sexenio para intentar recomponer la imagen del entonces gobernador, tarea que nunca despegó.

Ambos figuran como responsables directos de la operación administrativa de la Dirección y, por ello, como piezas clave en las denuncias.

Uno de los convenios que más ruido generó fue el firmado con el Club de Futbol Tampico Madero -entonces propiedad del Grupo Orlegi, de Alejandro Irarragorri- por montos de “publicidad institucional” expuestos en dos conferencias del compañero Andrés Manuel (30 de junio y 9 de diciembre de 2022) y después llevados al Congreso local por legisladores de Morena, en mayo de 2022 y enero de 2023.

De ahí surgió el exhorto para que la Contraloría y la Fiscalía profundizaran la investigación que hoy tiene en la mira a los dos exfuncionarios de Comunicación Social.

Lo revelado al inicio de esta semana es indicador de que la Cuatroté no ha dejado atrás ese asunto y que, así como con las firmas que están recolectando en plazas públicas para presionar a Francisco, también buscarán avanzar en el caso de los ex responsables de Comunicación Social.

En el escenario aparece igualmente la presunta participación de Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca, señalados en las denuncias como quienes habrían instruido un esquema sistemático de desvío a través de esa dependencia.

Hasta ahora existe un expediente abultado que recopila oficios, auditorías y testimonios de movimientos que la Fiscalía analiza como posibles irregularidades.

La autoridad determinará si hay responsabilidad administrativa o penal, pero el peso político del caso irá en aumento conforme pasen las semanas.

A esto se suma otro episodio que marcó la campaña pasada: la supuesta operación de la guerra sucia contra el entonces candidato morenista Américo Villarreal Anaya y su familia.

En diversas declaraciones públicas se mencionó que dicha estrategia pudo haberse diseñado desde la estructura de Comunicación Social.

Y de nuevo, los nombres de García Juárez y Cortázar aparecen como probables operadores. Aunque no hay una afirmación judicial, sí existe una línea de investigación activa en las denuncias.

De manera paralela, se mueven piezas en otros ámbitos que podrían meter más presión al asunto, pues se habla de que la Comisión Instructora de la LVI Legislatura estaría lista para actuar si la Fiscalía solicita el desafuero de Ismael García Cabeza de Vaca.

Los ciclos políticos en Tamaulipas no se han cerrado, sobre todo cuando quedaron cuentas pendientes como las de Comunicación Social del sexenio cabecista.

Así, entre firmas, expedientes y silencios incómodos, avanzan los hechos en torno al manejo de los 560 millones de pesos de la Dirección de Comunicación Social del sexenio pasado.

CARMEN LILIA Y SUS ALIANZAS EN EL SUR

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal sabe muy bien que el sur de Tamaulipas es vital en cualquier proyecto se tenga en mente.

Por eso, estar con más frecuencia en Tampico, Ciudad Madero y Altamira es parte de la estrategia que tiene para el próximo año.

Establecer alianzas para que los planes funcionen, es parte fundamental en ello. Por lo mismo, la vimos la semana pasada en la zona conurbada.

Carmen Lilia asistió al Foro Internacional de Infraestructura Turística organizado en Tampico por la CMIC y la Concamin. Ella fue una de las dos presidentas municipales de Tamaulipas invitadas. La otra fue Mónica Villarreal Anaya, del puerto.

Además, asistió a Ciudad Madero invitada por el alcalde Erasmo González Robledo a un evento con él sector privado y luego, en Tampico con miembros del Colegio de Notarios Públicos del Sur de Tamaulipas que preside Carlos Pérez Hernández.

Canturosas Villarreal también se dio tiempo para asistir a un evento personal: El festejo de cumpleaños de Raquel Moreleón, exdirectora del DIF Madero y esposa del empresario Alfredo Pliego Campero. Con ambos, Carmen Lilia tiene una entrañable amistad de hace años.

Uno de los puntos más importantes de su reciente visita es la gestión junto con el gobierno municipal de Tampico y su cercanía con Mónica, para buscar integrar a Nuevo Laredo en la ruta aérea de Vivaaerobús que ya comunica a Villahermosa con el puerto.

Sumar a la localidad fronteriza a ese itinerario será determinante para aprovechar más las oportunidades de negocios entre las tres ciudades.

En particular, esa alianza de gestión de Carmen Lilia con Mónica y la buena relación Erasmo, el sector productivo, grupos sociales y con profesionistas, serán de gran ayuda en los planes para proyectar más a Nuevo Laredo.

Por. Tomás Briones

abarloventotam@gmail.com