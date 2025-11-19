Maratón Bicentenario Tamaulipas generará derrama económica de 6 mdp en Matamoros

TAMPICO, TAM.- Una derrama económica estimada en 6 millones de pesos dejará el Maratón Bicentenario Tamaulipas que tendrá lugar este domingo 30 de noviembre a partir de las 5:30 horas en Matamoros, en las categorías de 42, 21, 10 y 5 kilómetros, fue anunciado esta tarde en rueda de prensa por el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, acompañado de Miri Leal Guajardo, titular de turismo en Matamoros, y Francisco Reséndiz, director de Bike and Run.

El funcionario estatal destacó que desde la Secretaría de Turismo se impulsa el turismo deportivo como eje estratégico, recordando que eventos como el maratón, el triatlón Astri y el gran fondo de ciclismo Tamaulipas ya son tradiciones que fortalecen la promoción de la entidad.

“Trabajamos para consolidar el turismo deportivo… se han convertido en tradiciones anuales impulsadas por el gobierno del estado”, expresó.

Por su parte, Miri Leal Guajardo informó que Matamoros está preparado con un operativo de seguridad conformado por alrededor de 600 elementos, y una bolsa de premios conjunta, estatal y municipal, de 430 mil pesos, además de una chamarra conmemorativa para los finalistas.

“Contaremos con 550 elementos… garantizando seguridad en los 42 kilómetros”, puntualizó.

Francisco Reséndiz señaló que se espera la participación de mil 700 atletas, de los cuales más del 50% son foráneos, lo que refuerza el impacto turístico.

“Casi al 98% de inscripciones… el turismo deportivo se está convirtiendo en el tercer rubro de generación de ingresos”

El evento cuenta con aval de la Federación de Atletismo de México, por lo que quienes logren los tiempos requeridos podrán calificar al Maratón de Boston, reconocimiento otorgado solo a nueve maratones en todo México.

“Sacamos la certificación para que los que hagan los tiempos puedan ir a Boston”,

El costo de inscripción para el maratón y medio maratón es de 450 pesos, mientras que para 10K será de 400 pesos, incluyendo un kit con morral, playera, número y chip con seguimiento en siete puntos de control. Las inscripciones están disponibles en asdeporte.com.

Actualmente, el Maratón Bicentenario Tamaulipas se ubica en el lugar 20 a nivel nacional en tiempos de recorrido, buscando superar la marca de 2 horas con 22 minutos, según los organizadores.

El operativo contempla cinco ambulancias, cuatro motocicletas con paramédicos y 18 puntos de hidratación cada 2.5 kilómetros, para garantizar el bienestar de los participantes.

Finalmente, Benjamín Hernández Rodríguez subrayó que gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal, el turismo deportivo aporta a la reconstrucción del tejido social en Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón