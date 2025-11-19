Nuevo Laredo avanza en igualdad: Carmen Lilia Canturosas inaugura la nueva plaza de la mujer, única en Tamaulipas con perspectiva de género

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Ante cientos de familias que abarrotaron y disfrutaron del renovado espacio público, bajo el espectáculo de una fuente iluminada con música y chorros danzantes, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la inauguración de la nueva Plaza de la Mujer

La obra convierte a Nuevo Laredo en la única ciudad del Tamaulipas con un espacio público diseñado desde una perspectiva integral de género, con significado social y político, al consolidarse como un espacio seguro, integral y digno para las mujeres.

La presidenta municipal, acompañada de Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, encendieron las luces de esta emblemática plaza que a partir de ahora será punto de encuentro para las familias neolaredenses.

Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó el compromiso de su gobierno con la igualdad sustantiva y la protección de los derechos de las mujeres, afirmó que la Plaza de la Mujer, ubicada en la colonia Concordia, es una estrategia transversal que conjuga prevención, seguridad, capacitación y reconstrucción comunitaria.

“Con la creación de la Plaza de la Mujer, consolidamos un espacio que honra nuestra historia, nuestra lucha y nuestros logros. Este lugar no solo embellece a Nuevo Laredo, sino que simboliza la fuerza, la resiliencia y el papel fundamental que las mujeres desempeñamos en la transformación de nuestra ciudad. Es un homenaje vivo a todas y un recordatorio del camino que aún debemos recorrer juntas”, expresó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal aseguró que esta nueva plaza representa un espacio construido desde la visión de las mujeres y para las mujeres, dijo es un “rincón pensado” para su seguridad, su desarrollo y su empoderamiento, un reconocimiento a su papel transformador y un mensaje claro de que Nuevo Laredo apuesta por una agenda de género moderna, solidaria y activa.

Destacó el liderazgo histórico de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser la primera mujer en encabezar el país, reconociendo su compromiso con la igualdad de género y la creación de la Secretaría de las Mujeres como una política que impulsa el empoderamiento, la protección y el bienestar de todas las mexicanas.

También reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya por consolidar en Tamaulipas acciones que hacen de la equidad de género una realidad palpable.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, valoró el trabajo de Canturosas Villarreal, al afirmar que esta obra, es un homenaje al legado de las mujeres tamaulipecas, que día a día escriben historias de lucha y éxito.

“Felicitarte presidenta, esto es un espacio incluyente donde podrán venir personas con discapacidad, una niña, tiene muchos elementos muy importantes, celebró la participación de los artistas locales y si queremos abonar un cambio sociocultural para la prevención este es un gran paso. Va a ser punta de lanza este proyecto no solo en el estado sino en todo México”, señaló Benavides Villafranca.

El espacio incluye talleres al aire libre para mujeres, niñas y niños; actividades deportivas, culturales y recreativas; módulos temporales de atención psicológica y legal para mujeres en situación de violencia; rondines permanentes de la Guardia Estatal de Género; capacitación a comercios como “Barrios Mujer Segura”; así como dos tótems informativos, uno de ellos con violentómetro digital.

La obra abarca más de 4 mil metros cuadrados, tuvo una inversión cercana a los 14 millones de pesos, además se instalaron 10 locales comerciales dignos con el objetivo de tener un comercio ordenado y la creación de áreas seguras, deportivas, culturales y comunitarias.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal no solo entrega infraestructura, sino una política pública de largo alcance que impactará a las mujeres de la colonia Concordia y sectores aledaños, además de fortalecer el tejido social de toda la ciudad.