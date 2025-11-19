Realizan operativo para traslado de paciente de 260 kilos en Altamira

​La mujer tuvo un pre infarto, se quejaba de un dolor en el pecho y presentaba una saturación de 89. Por esta razón, su familia pidió el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias

ALTAMIRA, TAM.- Diversas corporaciones implementaron un operativo especial para el traslado de una mujer con obesidad durante este miércoles.

La paciente, de 48 años y con un peso de 260 kilogramos, requirió la asistencia en su domicilio en el Fraccionamiento Olivos Uno en el municipio de Altamira.

Personal de Sinarem Nacional, junto con Bomberos Municipales, Sistema DIF Altamira y el Gobierno del municipio, coordinó la maniobra con el apoyo del C5 Tamaulipas.

​Para el traslado, Sinarem utilizó su ambulancia Tipo 3 fire y su camilla eléctrica con capacidad de 350 kilos, además de su equipo humano especializado, mientras que el traslado calificado no común tuvo una duración aproximada de cinco horas.

​Los paramédicos, primero, llevaron a la paciente al Hospital General de Altamira Dr. Rodolfo Torres Cantú. Posteriormente, hicieron el movimiento hasta el Hospital General Regional del IMSS de Ciudad Madero.

Por Óscar Figueroa

La Razón