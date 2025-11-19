Refuerzan acordonamiento en construcción riesgosa

El inmueble presenta graves daños en la fachada, sobre todo a un costado del acceso principal.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El acordonamiento en una construcción en mal estado que años atrás operó como bar, fue reforzado para advertir a los peatones sobre el riesgo que representa para los mismos.

Bomberos acudieron al sitio para colocar la cinta que prohibía el paso a los transeúntes por esa banqueta.

El riesgo de un desplome está latente en ese sitio.

Han transcurrido varios meses desde que fue clausurada la construcción ubicada en calle César López de Lara y calle Altamira del centro de Tampico.

En ese sitio funcionó en su momento el conocido «Bar Tampico».

Es uno de los varios inmuebles con daños que hay en el centro del municipio porteño.

Por. Benigno Solís/La Razón