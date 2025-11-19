Regidor proporciona número telefónico para peticiones ciudadanas

Marón Manzur hizo un llamado directo a la ciudadanía a denunciar las irregularidades que afecten a sus colonias.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El regidor Edmundo Marón Manzur, presidente de la comisión de energía en el cabildo de Tampico, informó que diariamente recibe entre 10 y 15 peticiones ciudadanas relacionadas principalmente con problemáticas de servicios públicos, así como temas inherentes a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que el 90% de los reportes corresponden a fallas en iluminación, acumulación de basura en la vía pública, falta de mantenimiento en áreas verdes especialmente en el Infonavit Jesús Elías Piña, así como socavones y fugas de aguas negras y potable. En cuanto a la CFE, refirió que los reportes se incrementan con la llegada de nortes y lluvias, abarcando desde postes en riesgo de colapso hasta la necesidad de mayor inversión en transformadores.

“Personalmente recibí entre 10 y 15 peticiones diarias… Servicios públicos, Comapa y CFE básicamente en la mayoría de las colonias de nuestra ciudad. Tienen que ver específicamente con iluminación, recolección de basura y chapoleo de áreas verdes; el tema de Comapa, socavones, fugas de aguas negras y potable; y de CFE, cuando hay norte o lluvias, reparación de postes y luz a punto de caer”

Marón Manzur hizo un llamado directo a la ciudadanía a denunciar las irregularidades que afecten a sus colonias.

Aseguró estar dispuesto a intervenir para agilizar la atención e incluso dio a conocer su número personal para contacto directo.

“De manera personal en mi celular recibo un sinfín de peticiones y lo hago con todo gusto. Lo que quiero es saber qué es lo que la gente necesita, canalizarlas a las dependencias y asegurarme que atiendan al ciudadano… personalmente a mí me pueden hablar a mi celular 833 140 21 27, yo no tengo nadie que me conteste, recibo mensajes y llamadas”.

El edil recordó que también se puede recurrir al departamento de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tampico. Aprovechó para agradecer el respaldo del secretario de Servicios Públicos, Edmundo Malagón, al dar seguimiento a los reportes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón