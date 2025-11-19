Ryan Wedding: de atleta olímpico a formar parte del Cártel de Sinaloa

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, señaló al exolímpico, como responsable de delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y del asesinato de un testigo federal

La gloria olímpica y el reconocimiento mundial, casi como si se tratara una calle a oscuras tras la ruptura de un faro, quedó a un lado tras las acusaciones que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Ryan Wedding, deportista canadiense presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes oficiales del FBI, Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Actualmente está acusado de traficar fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas. Se ofrecen 15 millones de dólares por su paradero.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

¿Quién es Ryan Wedding, el atleta que se volvió narco?

En 1999 ganó la medella de bronce en un Campeonato Mundial Junior de la disciplina, sin embargo, tiempo después abandonaría las competencias para ingresar al mundo inmobiliario y las bienes raíces, lo que derivó a que fuera descubierto con un plantío de marihuana valuado en 10 millones de dólares, su real ingreso.

En 2008 Estados Unidos le tendió una trampa luego de que uno de sus agentes se hiciera pasar como un negociante para llevar su negocio de droga hacia Irán. Cayó en la trampa y fue condenado a cuatro años de prisión. Se sabe que tras su liberación el exdeportista huyó hacia México.

“Hoy, el Departamento de Justicia se enorgullece de anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James Wedding. Wedding es un exolímpico de Canadá que ahora es el líder de una empresa criminal transnacional. Actualmente está en la lista de los más buscados del FBI, dentro del top 10. Controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia

¿Por qué vinculan a Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa?

Reportes de inteligencia de Estados Unidos han apuntado a que Wedding es protegido por la organización criminal de la que es socio: el Cártel de Sinaloa, del que presuntamente es un miembro de alto grado identificado como «El Jefe», «El Gigante» o «Enemigo Público».

Wedding fue una de 16 personas acusadas en el marco de la Operación Giant Slalom, una investigación conjunta de varias agencias federales. Los asesinatos que se le imputan son los de Jagtar Sidhu, de 57 años, su esposa, Harbhajan Sidhu, de 55, ocurridos en noviembre de 2023, y Mohammed Zafar, de 39, en mayo de 2024. A estos crímenes se le suma el asesinato en Colombia, este año, de un testigo del FBI.

«Wedding pasó de esquiar en las pistas de los Juegos Olímpicos a distribuir cocaína en polvo en las calles de ciudades estadounidenses y en su Canadá natal», declaró Akil Davis, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Ryan Wedding is one of the FBI’s 10 Most Wanted Fugitives – allegedly responsible for an untold amount of Americans suffering through narcotics trafficking. This week, the @FBI and great partners took down a major part of his network – 10+ arrests – and we’re one step closer to… pic.twitter.com/Kz8RGZZRrs — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 19, 2025

