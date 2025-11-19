Se ha brindado todo el apoyo para esclarecer el crimen de Carlos Manzo: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes informaron los avances en la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario afirmó que el Gobierno federal ha bridado todo el apoyo a las autoridades de la entidad para el esclarecimiento de los hechos, lo que llevó a la captura de un presunto autor intelectual de los hechos.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la @FiscaliaMich y el @GabSeguridadMX se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo que permitieron identificar y detener a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del homicidio y líder de la célula encargada de la agresión.

“Durante la investigación se identificó que Jorge Armando “N” coordinaba a los integrantes de una célula delictiva a través de una aplicación de mensajería cifrada, donde emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque.

“También se tuvo conocimiento que dos sujetos que formaban parte de este grupo, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hemos brindado todo el apoyo para esclarecer este crimen y continuaremos trabajando de manera coordinada hasta capturar a todos los involucrados y desmantelar las redes delictivas que generan violencia en Michoacán”, escribió secretario García Harfuch.

El funcionario ofreció los detalles del avance de las investigaciones, en una conferencia en la sede de la SSPC, en la que estuvo acompañado por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

